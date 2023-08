La introspección de Fernanda Urrejola: “Ahora miro para atrás y un montón de veces me enamoré de mujeres”

En la actual edición de Revista Velvet, la actriz Fernanda Urrejola detalló cómo se enamoró de Francisca Alegría, cómo han sido estos 3 años de relación, su primer intento por ser madres y cómo se transformaron en una dupla creativa para la recién estrenada película “La vaca que cantó una canción hacia el futuro”.

Fernanda confesó que “cuando tenía 35 años me di cuenta de que jamás me imaginé que mi vida a los 35 iba a ser como la estaba viviendo (…) pensaba que a esa edad ya iba a estar casada con hijos. Desde muy chica me visualicé así, tenía todas esas ideas preconcebidas de cómo tenía que hacer mi vida. Pero ya a esa edad llevaba un rato cuestionándomelas, e irme a EEUU, dejar mi zona de confort que eran las teleseries, a empezar desde cero, congelando óvulos, sin siquiera pensar en tener pareja, era una forma de decir, no, mi vida no va por ahí”.

Pero la vida tenía otro rumbo para la actriz nacional, según ella misma cuenta, un día tras un taller de respiración en Los Ángeles, EEUU “la escuché hablar de pasión, me hizo entrar en este estado emocional donde me armé de valor y la besé… Pero la Fran se asustó”.

“Abierta al cambio”

“Como que ella llega en un momento en el que yo estaba abierta al cambio, pero llegó a sacarme el piso. Y ahí fue. Bueno, al conversarlo con amigas nos pasó que nos dimos cuenta de que hay varias amigas que están pasando cosas similares. Entonces, eso también me ayudó. Hoy estoy segura de que si hubiese habido referentes bisexuales en mi infancia, yo habría entendido que era una persona no sólo bisexual, sino pansexual, todo lo que se está ahora conversando. Pero como me gustaban los hombres, nunca me lo cuestioné, porque no era lesbiana. Pero, en realidad, ahora miro para atrás y un montón de veces me enamoré de mujeres. Y nunca lo llevaba al plano sexual porque había una negación social”.

Después de un largo andar y de contarles a sus familias lo que estaba pasando, Fernanda dice “te aseguro que ahora mis papás y los papás de la Fran son un aporte para otros papás que tienen estos mismos miedos frente al cambio social que estamos viviendo. Por eso es tan importante sacarlo de la anomalía, sacarlo de la moda, y entenderlo como un cambio social”.