“Nunca vi un amor así en mi vida”: Maite Alberdi sobre Augusto Góngora y Paulina Urrutia

El 19 de mayo fue la triste fecha en que falleció Augusto Góngora, a los 71 años, luego de luchar muchos años contra el Alzheimer. Luego del diagnóstico, la cineasta chilena Maite Alberdi inició la filmación de un documental acerca de la historia del periodista y Paulina Urrutia, pareja desde antes de la enfermedad y quien lo cuidó hasta su muerte.

La película se titula “La Memoria Infinita” y se estrena este 24 de agosto en las salas nacionales de cine, augurando un emotivo recorrido por los últimos años de Augusto Góngora. “Estamos trabajando para llegar a los Oscar”, sinceró la directora de la cinta y argumenta que “por primera vez tengo un distribuidor estadounidense invirtiendo mucho en una campaña”, según recoge La Cuarta de la entrevista publicada por la Revista Ya.

La filmación del documental se inició en 2018 y, de acuerdo con lo señalado por Alberdi, cuando le propuso este proyecto cinematográfico a Góngora “estuvo seguro desde el primer día”, explicando la cineasta que “después de grabar a tanta gente, cómo no permitir que lo grabaran a él. Esa historia había que exponerla”.

Formas de abordar el tema del Alzheimer

A causa de la pandemia, la documentalista no pudo ir con su equipo a filmar a la casa del comunicador y la actriz durante un año. No obstante, Paulina Urrutia adoptó la iniciativa de grabar momentos de intimidad de pareja junto a Augusto.

No pude ir a grabar en más de un año, pero eso llevó a que Paulina grabara situaciones que yo jamás hubiese podido filmar por mi cuenta. Yo nunca iba a estar a las dos de la mañana cuando Augusto tenía una crisis. La pandemia le regaló intimidad a la película que pasa por ella decidiendo qué grabar. Siento que se convirtió en un diario de nosotros tres”, expresa la directora de “La Memoria Infinita”.

Acerca de la forma de abordar el Alzheimer que sufría el antiguo conductor de programas culturales en TVN, Maite Alberdi profundiza al indicar que “creo que en esta película sí hay memoria. Augusto llora por la muerte de uno de sus amigos y, no haré spoiler, pero hay un momento en que una frase que dice, nos dejó claro que ahí debía terminar la película, porque estaba relacionado a su identidad. Y yo no puedo seguir grabando a alguien que siente que su identidad ya no está”.

“El gran aprendizaje que me dejó la película es sobre el amor y las formas que puede alcanzar. No hay una sola forma de ser pareja, ellos rompen todos los estereotipos, nunca vi un amor así en mi vida (…) Si te cuento la película, piensas ‘qué susto, pierde la memoria’, pero para mí no se trata de susto, es entender cómo abordas las relaciones”, argumentó la realizadora de la premiada “El Agente Topo”.