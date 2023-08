“Se da mucho en Chile”: Eliana Albasetti revela drama tras ser una exchica reality

Han pasado más de 15 años desde que la argentina Eliana Albasetti participó en el reality de Canal 13, Amor Ciego y Pelotón de TVN. Sin embargo, aún siente que su pasado por los programas de telerrealidad le perjudican de alguna manera en su área laboral.

Actriz de la escuela de Fernando González y actual integrante de la obra “Mi mujer es el gasfiter”, junto a Ramón Farías, reveló a Publimetro los prejuicios del mundo televisivo con su carrera actoral, al ser recordada como exchica reality, asegurando que por ese motivo no la llaman de las teleseries.

“No me llaman para teleseries. Antes hacía casting, mandaba curriculum, pero ahora (digo) chao, por algo será”, contó en evento de tienda Corona a este medio.

Eliana Albasetti lamenta prejuicios por ser exchica reality

“Yo creo que es un tema, como estuve en realities, acá en Chile se da que, aunque estudies, tengas la carrera, como que te ponen en una casilla y no puedes cambiar”, lamentó.

“Es muy loco, se da mucho en Chile. Quizás en otros países no. No sé a qué se debe, pero es como que haces una cosa así (reality) y lo tienes que hacer toda tu vida, te encasillan y no puedes salir de ahí. Es muy loco, es como para analizar”, afirmó.

Además, realizó un llamado para terminar con los prejuicios y no encasillar a la gente.

“(Hago) un llamado, general, que no encasillen a la gente, que obviamente la gente cambia a lo largo de los años, puede hacer otras cosas y los gustos también te cambian”, sentenció.

Finalmente, reveló que no volvería a ingresar a un programa de telerrealidad.

“Nunca más, porque ya estoy grande y uno tiene otros intereses. Ahora estoy casada con dos hijos, una fundación, a cargo de 32 animales”, sentenció.