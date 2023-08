“Yo soy ciega, sordo y muda”: Particular comentario de Mónica desató reacciones del público en vivo en “Gran Hermano”

En una reciente gala de eliminación en Gran Hermano Chile, se desencadenó una peculiar situación que provocó reacciones tanto en el panel en vivo de CHV como en las redes sociales. Durante el programa, los anfitriones Julio César Rodríguez y Diana Bolocco buscaron obtener la opinión de los concursantes sobre un desahogo previo de Jennifer Galvarini. Sin embargo, fue la respuesta de Mónica la que capturó la atención de todos.

Jennifer Galvarini, conocida como “La Pincoya” realizó un furioso descargo contra la casa tras haber formado parte de la placa de eliminación semanal una vez más. “Les diría que valen callampa y que no se van a olvidar de mí”, lanzó en contra de sus compañeros y compañeras de encierro.

Fue en este contexto, que JC y Diana, los conductores del espacio, pidieron la opinión del resto de participantes sobre los dichos de “Pincoya”.

Mónica, la concursante más longeva, sorprendió a todos con su respuesta. Ante la solicitud de compartir su punto de vista, Mónica afirmó: “Yo soy, digan lo que digan: ciega, sorda y muda. Eso es lo que yo pienso”. Esta desconcertante declaración generó una reacción hilarante en el público presente en el estudio de Gran Hermano en Chile, quienes no tardaron en abuchear. En redes sociales los seguidores de GH se expresaron, tildando a Mónica de “amarilla” e “imparcial”.

La participante explicó su enfoque al afirmar que no veía razón para involucrarse en conflictos triviales o escuchar conversaciones que no debería escuchar. “Para qué hacer conflicto de cosas pequeñas o escuchar cosas que no se deben escuchar. Me he sentido sola, hace mucho tiempo que estoy sola en mi pieza habiendo otras personas y yo calladita nomás”, expresó.

Recordemos que Mónica comparte habitación con Jennifer y Constanza, y en varias oportunidades se quejó porque no la dejan dormir debido a sus conversaciones nocturnas. Además, enfatizó en que se excluida del grupo.

Ante esto, Jennifer quiso explicar la situación y defenderse, manifestando que “con Mónica no tengo ningún problema y las veces que ella necesita algo yo siempre me acerco, la ayudo. Trato de no conversar en la noche con ella porque duerme temprano y trato de no hablar fuerte”.

“Acá en la casa gritan, la Fran grita, canta y nunca le molesta. Entonces, cuando entramos a la pieza hablamos más despacio, muchas veces nos llama la atención Gran Hermano que dice que no susurremos. Pero es por lo mismo, Moni se acuesta temprano”, señaló la participante.