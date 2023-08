Acusan que Anita Alvarado habría bebido de más previo a su participación en “El Purgatorio”

Tras la bullada participación de Anita Alvarado y Cathy Barriga e el programa “El Purgatorio”, en “Zona de Estrellas” acusaron a la primera de haber bebido de más en la previa al espacio televisivo.

“Tengo un dato que quiero que la Cathy (Barriga) me corrobore: ¿Es verdad que la Anita le puso bueno al ‘guerquenque’ antes del programa?”, preguntó Sergio Rojas a la ex alcaldesa de Maipú. “A mí me llamó la atención, sí”, comentó la ex chica “Mekano”, panelista del programa de Zona Latina y quien tuvo una encendida fricción con la ex geisha desde que se pudieron de frente en el estelar de Nacho Gutiérrez.

“Sí. Siento que cuando uno está en un programa estelar, como en un lanzamiento, hay que ser bien cuidadosos”, añadió Barriga, iniciando un debate acerca de la inclusión de alcohol en porgramas de TV, según recoge Glamorama.

Alcohol en la TV

Durante la conversación, Rojas versó acerca de las piscolas y señaló a Anita: “Yo estoy de acuerdo que es una responsabilidad personal. Pero a mí me parece que un programa, cuando ven que vas en la cuarta piscola o en la quinta, también hay una responsabilidad del productor de decir ‘Anita, no más’”.

“Porque sino terminamos viendo a una Arenita descontrolada por el alcohol, a una Marlen Olivari que en un programa tenían que pararla porque se caía por el alcohol”, siguió en su crítica el periodista.

Inisistiendo en el punto, la ex jefa municipal de Maipú añadió: “De hecho, llegó un momento, un poquito pasado la mitad del programa, que yo ya… era evidentemente… Es como cuando tú estás en una reunión o en una fiesta y tú cachai que ya la cosa…”

“Que alguien ya está pasado”, terminó la idea Sergio Rojas.

“Entonces yo empecé un poco a recogerme y a mirar de espectadora”, asintió en el tema Barriga.

Anita niega tajantemente acusación

En tanto, a través de un live de Instagram, Anita negó haber estado “borracha” y afirmó que sólo bebió dos cervezas que ella misma llevó.

“Cathy, nunca jamás tú me vas a ver a cuatro patas tambaleando de lado a lado, nunca, porque soy preocupada de eso, de que tú ni nadie se haga una idea errónea de lo que yo soy”, dejó en claro.