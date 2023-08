Claudio Moreno desclasifica su dolor por Kurt Carrera como “Tutu Tutu”: “No quería ver nada de él”

Este miércoles en un nuevo capítulo de “45 minutos con”, Karla Constant conversará con el comediante nacional, Claudio Moreno. En la oportunidad hablará de su trayectoria en el humor personificando al pájaro Guru Guru. En este contexto, contó detalles sobre su postura tras la aparición de “Tutu Tutu”, la imitación que hizo Kurt Carrera a su icónico personaje.

Durante la entrevista, el comediante expresó su incomodidad al descubrir que Kurt Carrera comenzó a parodiar su personaje, creando a “Tutu Tutu”. “Recuerdo que ya no trabajaba en Canal 13, y en el contexto del video prohibido, veo que aparece por primera vez ‘Salomón y Tutu’ Tutu en pantalla, y con Iván dijimos: ¿Qué onda? Estábamos muy dolidos y con rabia. Más aún, porque les fue tan bien que ganaron millones de pesos y eso sí que duele. Además, no podíamos reclamar nada porque en realidad no era la réplica de ‘El Profesor Rossa’ y ‘Guru Guru’, sólo una imitación”.

Además, el actor detrás del pájaro “Guru Guru” compartió detalles de su reconciliación luego de un sorpresivo encuentro con su imitador. “No quería ver nada de él, no me agradaba. Sin embargo, años después nos encontramos en Mega, ya que comencé a personificar a Blondon Boys en Morandé con Compañía. Kurt, por su parte, seguía con el personaje de ‘Tutu Tutu’, igual fue algo raro en un principio. En ese entonces, él mismo me confesó que se sentía culpable de verme en persona por todo lo sucedido. Por mi lado, le respondí que todo estaba bien, que el tiempo había sanado las heridas. Aproveché esa oportunidad para proponerle que hiciéramos algo juntos”.

Además, Moreno se refirió a la actual dupla humorística que realizan al trabajar juntos. “Ahora estoy haciendo un show junto a Kurt, llamado ‘desplumados’. Con una dinámica muy divertida donde nos decimos cosas que tenemos guardadas por años. Por ejemplo, lo encaro y él a mí, con un espacio para que cada uno haga su stand up”.