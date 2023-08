“Debiste haber preguntado primero”: Mónica se fue en contra de Raimundo tras sacar a colación el episodio de la azúcar

Una tensa discusión se vivió en el nuevo cara a cara de “Gran Hermano”, esta vez los protagonistas fueron Mónica Ramos y el recién llegado Raimundo Cerda. La mujer de 77 años se enojó con el joven debido a que hizo mención a un conflicto previo a su ingreso a la casa más famosa del mundo, cuando Rubén escondió azúcar en el clóset.

“¿Por qué tú hablaste de una situación en la que tú no estabas cuando pasó esa situación? ¿Por qué nombraste eso de la azúcar cuando tú no estabas aquí?”, lo interpeló Ramos. El recién llegado dijo que le encontraba la razón y que respetaba a Rubén debido a que él cocina para todos.

“Como siempre se dice, el parrillero agarra los mejores pedazos, está bien lo respeto. Efectivamente, no estaba en esa semana, pero se comentó harto sobre el kilo de azúcar. Entonces, encontré entretenida la situación de agarrar un kilo de azúcar y guardarlo en el clóset”, respondió Rai.

“Eso no vale”

“No he escuchado de nadie más que haya guardado algo en su clóset. Por eso mismo, como hay evidencia, a él le haría el allanamiento, no hay nada personal, y efectivamente no estaba acá”, continuó.

Mónica aseguró que Rubén mencionó que iba a esconder azúcar para el domingo estando presentes todas las personas de la casa. “Debiste haberle preguntado primero a las personas pa’ haber dicho eso ahora aquí, porque tú no estabas, y eso no vale”, dijo enojada.

Raimundo mencionó que si ese fue el caso fue muy considerado con el resto de la casa, y que quizás los problemas posteriores se originaron porque no lo mencionó antes de ser descubierto.