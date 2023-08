“El más manipulador de esta casa eres tú”: “La Pincoya” arremetió sin filtro en contra de Rubén en “Gran Hermano”

El cara a cara de “Gran Hermano” es una nueva oportunidad para que los participantes se saquen los trapitos al sol, y una nueva oportunidad para que Jennifer Galvarini, alias “La Pincoya” se agarre de las mechas con Rubén Gutiérrez, con quien ha tenido varios encontrones.

El cocinero de la casa llamó a la mujer chilota al trono, y la interpeló sobre el episodio del pollo con Lucas Crespa y Sebastián Ramírez. “Fue una persona esta semana a alegarte y lo manipulaste...”, partió Gutiérrez, y Jennifer lo interrumpió con una precisión: “ese fue Lucas, di con nombre y apellido no ma’”.

“Primera vez que lo veo tan enojado, no sé qué le hiciste al pobre hombre, que le estaba pidiendo perdón a las cabras. Uno con la labia puede dar vuelta a una persona”, señaló Rubén.

“Sin picarse lulo”

“La Pincoya” no se iba a quedar callada, y atacó: “lo mismo podría decir de ti, que también te encuentro una persona manipuladora, cambias la situación para salir favorecido, y acá nadie te cree nada”. Jorge quiso intervenir, pero Jennifer lo mandó a callar, diciéndole “este es mi momento, que eres metete”.

“Yo soy unitario, veo por mí, no veo por el resto, y en estos momentos si tengo que darte una opinión, es mi perspectiva y no la de las demás”, señaló el joven.

Jennifer le respondió sin filtro y al hueso, “yo encuentro que el más manipulador de esta casa eres tú, no yo. No soy yo, eres tú”, bromeó. “Yo digo las cosas y lo hago, no comento y no lo hago”, lanzó Rubén.

“Sin picarse lulo”, señaló Galvarini. “Ahhh, no comentas poco. Estuvo buena esa”, añadió la mujer de la Isla de Chiloé.