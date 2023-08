“Generación 98″: Don Arturo se enteró de la gran verdad entre Gonzalo y Martita

Este martes en “Generación 98″, Don Arturo, el personaje interpretado por Francisco Reyes, descubrió toda la verdad entre su hijo Gonzalo (Nicolás Oyarzún) y Martita (Daniela Ramírez).

Y es que en medio de la tremenda declaración de Gonzalo a su excompañera de curso, Arturo escuchó todo detrás de la puerta.

“Pensé que era real algo, algo que para ti parece no es real, quiero saber si fue real para ti”, le dice Gonzalo a “La Sintética”.

“Claro que sí, aunque me esté muriendo por dentro con todo lo que estoy sintiendo, no puedo querer a alguien con mentiras y quererte a ti es mentir, no quiero eso para mí”, le dijo sinceramente la enfermera.

Es ahí donde el amor de su vida le confiesa: “entiendo, pero no sé que hacer, me despierto y pienso en ti, me acuesto y pienso en ti..”.

Y en medio de lo que siempre Martita quiso escuchar, vio que Arturo estaba escuchando todo detrás de la puerta.