Internautas se lanzan contra Gal Gadot y Disney tras cambiar el destino de ‘Blancanieves’

No importa lo que digan, Disney aún tiene una larga lista de clásicos animados que llevará a la acción en vivo en los próximos años. Después de cintas como La bella y la Bestia, Aladdin, El rey león, Mulán y más recientemente La Sirenita, The Walt Disney Company ha sido muy cuestionada por la forma en la que está adaptando estos clásicos.

Las decisiones que se están tomando vienen de las nuevas políticas de Disney y Pixar en las que se señala la “inclusión para todos” lo que significa que su meta es “amplificar las voces subrepresentadas y las historias no contadas”. Si bien ya se ha explicado que la representación cultural es importante, pues todos merecemos ser vistos y escuchados, hay una turba furiosa en redes sociales que está mostrando inconformidad frente al próximo ambicioso live action de la compañía: Blancanieves.

La historia original es de los Hermanos Grimm y posteriormente fue llevada a la animación por Walt Disney en 1938.

Mientras que en el cuento clásico se describía a Blancanieves como “una niña que tenía la piel tan blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el cabello tan negro como el ébano”, lo que fue respetado por la animación, en el live action eligieron a Rachel Zegler, una joven actriz de ascendencia colombiana como protagonista.

Esto por supuesto provocó reacciones de odio desde el primer instante por la piel morena de Rachel, tal y como sucedió con Halle Bailey en La Sirenita.

Algo que el público parece olvidar es que Disney no elige a sus protagonistas porque sí ya que detrás hay un largo proceso en el que el talento lo es todo. Rachel saltó a la fama con su debut cinematográfico interpretando a María en la adaptación musical de Steven Spielberg West Side Story (2021), por la que ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz en una Película de Comedia o Musical.

El odio ha estado circulando en las redes sociales desde que se anunció esta producción hace varios años sin embargo, se ha ido acrecentando conforme se dan a concoer más detalles.

Recientemente Zegler ha sido bombardeada por las críticas tras una serie de comentarios polémicos respecto a los cambios que se harán en la historia. Internautas han estado reaccionando a varios clips que han estado recirculando en TikTok.

“Me refiero a que ya no es 1937 y escribimos una Blancanieves que no va a ser salvada por el príncipe”, dijo Zegler en 2022 durante un encuentro con la prensa en la D23 Expo.

Zegler no ha sido la única atacada pues Gal Gadot, quien interpretará a la Reina Malvada también está recibiendo odio por sus declaraciones.

“La primer versión de Blancanieves salió hace 80 y tantos años entonces es anticuada. En esta versión Blancanieves es más proactiva, no será salvada por el príncipe, verán más complejidad”, dijo la actriz también en el encuentro D23.

En una entrevista con Variety, Gal Gadot sostuvo lo dicho por Zegler respecto a que la protagonista no será salvada por un príncipe como sucede en el cuento clásico, ni tampoco soñará con el amor ni será “frágil”.

“El príncipe no la salvará y no soñará con el amor verdadero. Sueña con convertirse en la líder que sabe que puede ser”, señaló.

“Entiendo que quieren hacerla más poderosa, pero no hay nada de malo en ser salvada por un príncipe, o salvar a un príncipe, alguna vez lo hizo a la perfección”; “Siento que si odiaran tanto la trama, ¿por qué están haciendo que suceda? Podrías ir a hacer otra historia”; “Las niñas y mujeres también queremos historias donde somos rescatadas, es agotador tener que ser fuertes y líderes siempre”; “¿No aprendieron nada de Barbie? Las mujeres no tenemos porque ser líderes siempre, ¡también es válido ser rescatadas y ser vulnerables!”. “Tienes razón, ya no es 1937. ¿Y sabes qué más ya no tenemos que hacer las mujeres? Elegir entre una carrera o el amor, podemos tener ambas”; “No nos quieren encasillar en estereotipos pero terminan encasillandonos en el estereotipo de ‘mujer fuerte, líder’”, se lee.