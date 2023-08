La lujosa luna de miel de Cecilia Bolocco y Pepo Daire en Europa: la noche en el hotel cuesta 2 millones

Cecilia Bolocco compartió algunos detalles de su luna de miel con su marido Pepo Daire, y de pasada, reveló que alojó en un costoso hotel en Italia.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, la exMiss Universo contó que tras dos intentos fallidos logró concretar la escapada romántica junto a su pareja, con quien se casó en octubre del 2022.

“Me fui a pasear con mi amor, y a él siempre le gusta arrancarse en julio porque no le gusta el invierno aquí, así que nos fuimos a Miami. Trabajé desde Miami, y tuve toda la intención de hacer algunos lives, pero no me dio”, comentó, según consignó Página 7.

Acto seguido, Cecilia se tuvo que trasladar a Europa para disfrutar de unos románticos días junto a Pepo.

“Nos fuimos de Santiago a Paris, y de ahí nos fuimos a Florencia, y luego tomamos un auto y fuimos a las afueras de Siena, a un lugar muy bonito, nos alojamos ahí, y recorrimos la Toscana en una semana”.

“Muy lindo, los pueblos medievales, todo tan lindo. Les voy a subir unas fotos que tomé, y la Toscana, son como pueblos de cuentos, realmente precioso”, agregó.

Luego, tomaron nuevamente un auto con dirección a Florencia, para posteriormente llegar a Sicilia, Catania y Taormina en Italia.

“Ahí nos quedamos cinco o seis días en un hotel precioso, que se hizo muy famoso en la serie de White lotus, yo no la vi, pero ahí descansamos”, reveló.

El costoso hotel

Eso sí, el hospedaje escogido por Cecilia Bolocco y Pepo no fue uno cualquiera ni al azar, puesto que quisieron pasar sus románticos días en un lujoso hotel del antiguo continente: El San Domenico Palace de Taormina.

Este alojamiento está ubicado sobre el mar Jónico, construido sobre un antiguo convento religioso del siglo XV0I, el cual se amplió en 1896 por órdenes del príncipe Domenico Rosso di Cerami, que cuenta con una piscina de 21 metros, gimnasio, spa y restaurantes de alta categoría.

Según reportó La Vanguardia, en el recinto se han alojado figuras como Audrey Hepburn, Oscar Wilde y el rey Eduardo VIII, entre otros rostros reconocidos por el mundo.

Su valor por noche es de 2.500 euros, es decir, aproximadamente 2 millones 300 mil pesos chilenos.