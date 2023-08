Loreto Aravena se declaró “plena y realizada” tras cumplir 40 años: “Ya hice todo lo que quería hacer”

La actriz Loreto Aravena celebró sus 40 años en grande. Ella organizó una fiesta en los icónicos Juegos Diana ubicado en el centro de la capital, y a la cita llegaron 100 personas con un menú que iba desde el ceviche de pescado y champiñón, pizza, sopa de cebolla y gazpacho.

“Mi autorregalo fue la fiesta. Siempre quise hacer algo en los Juegos Diana, porque soy parte de la fundación La Diana y porque creo firmemente que no debemos dejar de jugar y asombrarnos. Pero, una fiesta así solo puedo hacerla cada diez años, así es que será hasta los 50″, contó a Las Últimas Noticias.

Sobre el evento, ella señaló que fue “nada apoteósico, pura actitud, buena onda no más y hecho con harto cariño”. La actriz reveló que recibió muchos regalos, pero lo que más rescata es todo el amor que recibió en su cumpleaños. La organización la realizó ella sola y aseguró que fue un arduo trabajo de realizar.

“Puro disfrute”

La actriz afirmó que está contenta con cumplir 40 años, “lo que más me entusiasma es lo feliz que me siento y mi deseo de seguir aprendiendo siempre. Y saber que aún no llego ni a la mitad del camino… Mi abuelo tiene 95 años, así que mis expectativas son bastante altas”.

Aravena reveló que cada cambio de folio ha sido súper relevante para su vida, ya que representa grandes términos de ciclos. “El cierre de una etapa en la vida y el inicio de otra. Para los 30 también hice una fiesta grande y cerré el ciclo casada y lo abrí entrando a la maternidad”, contó.

“Estoy en una etapa de la vida donde ya hice todo lo que quería hacer. Me siento súper plena y realizada, así que se viene solo goce, puro disfrute. Es una etapa donde uno ya tiene todo resuelto, entonces es solo cosa de disfrutar, así que feliz”, finalizó la actriz Loreto Aravena.