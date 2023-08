“Nadie le va a decirle sus verdades a la viviana, una mier...”: Una ola de críticas se ganó “Gran Hermano” por la ausencia del panel

Una ola de reacciones generó la ausencia del panel en “Gran Hermano” en el capítulo de este martes, esto luego de que el público esperara que encararan a Viviana luego de su participación en el reality de Chilevisión.

La última eliminada del reality, solo tuvo una conversación con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, siendo la única participante que le ha tocado pasar por esta situación.

El hecho se debe a que la señal emitió el partido por la Copa Libertadores durante la tarde, el cual atrasó toda la transmisión y el panel no pudo presentarse al formato televisivo.

“Les tengo una noticia que no sé si les va a gustar mucho: hoy día hay fútbol, eso significa que el programa empieza más tarde, lo que implica que no hay panel, no me toca ir hoy día”, contó Francisca García-Huidobro. antes del programa.

En la misma línea, comentó que: “No sé si en algún otro momento, mañana o el jueves, nos encontraremos con Vivi, o directamente tendrá la entrevista con Julito o la Diana”.

El público no soportó

Sin embargo, y a pesar de la explicación de la Fran, los televidentes quedaron molestos nuevamente con la producción puesto que esperaban un capítulo más entretenido.

En este sentido, también cuestionaron la ausencia de los panelistas, considerando que muchas veces son ellos los que hacen las preguntas más comentadas por los usuarios de las redes sociales.

Que estafa este programa sin panel. Quien hará las preguntas que corresponden? 🤡 #GranHermanoCHV — C (@camicid) August 9, 2023

La que iba a dejar la cagá en el panel al final pasó sin pena ni gloria. El capítulo más fome de todos los eliminados! Menos mal que tembló, pa sentir algo más que aburrimiento #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/abni8RqsEO — 🚀 (@Pazi_LittleM) August 9, 2023

no hay panel, el estudio está lleno de familiares y guarenes, y nadie le va a decirle sus verdades a la viviana, una mierda de capítulo el de hoy #GranHermanoCHV pic.twitter.com/rclgPGfPag — ro (@iamacoon) August 9, 2023

que paja que no esté el panel, entre la diana y el julio cual de los dos sabe menos 💀 #GranhermanoCHV — miki🍄 (@micxellaaa) August 9, 2023