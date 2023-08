“Te ves deforme”: Así quedó Vale Roth tras la operación en sus labios

Valentina Roth mostró los avances de la operación a los labios que se realizó a fines de julio, para corregir una intervención que se hizo hace cerca de 10 años.

La joven entró al quirófano para que le sacaran el relleno de biopolímero que le pusieron en su boca, diciéndole que en realidad era ácido hialurónico.

La bailarina aclaró, hace algunas semanas, que el médico que le colocó el biopolímero actualmente se encuentra tras las rejas, debido a que por sus procedimientos murieron dos personas.

“Te ves deforme, es fuerte”

Valentina utilizó su cuenta de Instagram este lunes para dar a conocer cómo se encuentra luego de su operación.

“Si hablo y se me ve como que tuviera pelitos, son los puntos, que todavía tengo varios”, dijo de entrada, para luego aclarar que “el labio de abajo todavía está medio deforme”.

En un registro audiovisual que compartió, explicó que Cristián Sepúlveda, el médico que la operó recientemente, le advirtió que “esta operación no es para todas, porque tú te ves deforme, es fuerte, tienes que estar muy bien psicológicamente para que no te afecte y no te tire para abajo”.

“Te vas viendo y es impactante verte la boca así, es una operación cuática, pero vale la pena porque está quedando súper, súper bien”, agregó.

Valentina también alertó a las personas a tener precaución a la hora de someterse a algún procedimiento estético.

“Tienen que tener mucho cuidado dónde se ponen ácido hialurónico, por favor, porque uno a veces ve unas ofertas así brígidas y es dudoso, sospechoso, tengan ojo (...) Qué mejor ejemplo que yo, que me dejaron más de 120 puntos para arreglar el cagazo (sic)”, cerró.