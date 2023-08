“Es rico este cabro”: Constanza de “Gran Hermano” cayó bajo los encantos de su compañero Raimundo Cerda

Una candente revelación hizo Constanza Capelli durante la transmisión de Pluto TV, que tiene relación con Raimundo Cerca, el nuevo participante de “Gran Hermano”.

Todo habría comenzado cuando la bailarina le preguntó al deportista si estaría con una mujer no depilada, a lo que Rai respondió que prefería que estuviera sin pelos, puesto que él se preocupa de esa situación y busca reciprocidad en ese tema. Eso sí, aclaró que “hay minas que les gustan, y es respetable”.

Posteriormente, el nuevo galán del reality se retiró de la habitación y dejó a solas a Jennifer y a la Coni, quien atinó a decir: “Es rico este cabro, el Rai me dejó loca con esa hueá”, admitió respecto a la postura de él en torno a la depilación.

Tras decir estas palabras, ella se rió puesto que justo Rai apareció en el pasillo y tal vez escuchó su tierna revelación.

Coni puso un freno antes de...

Acto seguido, Coni se puso un límite y admitió que tiene un impedimento para que pase algo con su compañero, y este tiene nombre y apellido: Sebastián Ramírez.

Recordemos que el chico reality estuvo por más de dos semanas en “Gran Hermano”, en donde entabló una relación amorosa con Capelli y también se hizo amigo de Raimundo. Sin embargo, él decidió abandonar el reality.

En este contexto, es donde la bailarina le envió un recado a Tatán: “Solamente Seba, porque te tengo respeto y lealtad, no me lo como con papas fritas, porque si no fuese porque soy una mujer respetuosa y leal... está bien rico tu amigo”, expresó riendo mirando a la cámara.

Por su parte, la “Pincoya sin glamour” no estuvo de acuerdo con la postura de su compañera: “Creo que la única que debería tener respeto a alguien acá, a su marido, soy yo”, ya que “acá son todas solteras”, le aclaró.

Finalmente, Coni volvió a decir que se comería a Rai “con papas fritas, ketchup, mostaza y mayo”.