“Es una historia falsa”: “Bambino” desmiente a las tiktokers que expusieron el origen de su apodo

Fernando Altamirano estuvo como invitado en el programa “Buenas noches a todos”, en donde esclareció la supuesta verdad detrás de su apodo “Bambino” luego de que dos tiktokers revelaran cómo le pusieron este nombre.

“Hace un tiempo fuimos a la disco, pasándolo regio, y se nos acercaron unos españoles. Se hacían pasaron como españoles y hablaban españolísimo. Este hue… le preguntamos si era italiano, pero no por sus rasgos como él dijo, es porque hablaba pésimo españolísimo y nosotras andábamos en misión oculta creyéndonos italianas, como siempre lo hacemos”, contaron las jóvenes mediante un video en la plataforma.

Ahora, el exparticipante de “Gran Hermano” desmintió esta versión y sostuvo la historia ‘original’ que contó al momento de entrar al espacio de Chilevisión.

“Salieron dos chicas que supuestamente inventaron una historia que en la disco me habían conocido y ellas me habían puesto ‘Bambino’ y nunca fue así. Es muy simple. Me dijeron ‘¿Tú eres chileno?’ y yo le dije ‘si ¿Por qué?’, ‘no sé tienes como rasgos italianos’ me dijeron y ahí estaba con mis amigos, típico que te agarran para el hue... ‘buena Bambino’ y ahí quedé como el Bambino”, relató.

Con respecto a las palabras de las chicas de TikTok sobre su falso acento y que intentó hacerse pasar por extranjero, el exchico reality desmintió esta versión.

“Yo andaba con dos amigos españoles y ellas pensaron que yo me estaba haciendo como el español igual, pero en verdad no sé, el alcohol... No sé cómo habré hablado, pero es una historia falsa, ellas no me pusieron Bambino, en verdad no me lo tomo mal. Vi la historia y me cagué de la risa”, afirmó.

Acá te dejamos el registro: