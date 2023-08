Gala Caldirola lo hizo otra vez: subió toples en playa de España y con sugerente mensaje

“Que la piel , es solo piel… y el sentido se lo da la mente del decente o el indecente”. Ese es el mensaje que subió Gala Caldirola, junto a una fotografía haciendo toples en una playa de España.

En ese país no hay problema con las que las mujeres no usen la parte de arriba del bikini, por lo que la española se liberó.

Pero al contrario de lo que pasó semanas atrás, de hecho antes que se fuera de Chile, cuando subió una foto mostrando un pecho, esta vez se adelantó a la jugada de Instagram, y tapó sus pezones con brillos.

La mayoría de los mensajes que le dejaron sus seguidores fueron en sentido de valoración de la libertad en España, no sólo para mostrar el cuerpo, sino a que a nadie le importa cómo luce el cuerpo de otros.

“Impecable! Tal cual, yo siempre digo no es como me veo, sino como tu me vez, allá tu ! Jiji te felicito gala! No cualquiera puede ser tan libre!”; “Porfiiiiin es españaaaa para ser libre sin prejuicios”, escribieron algunas seguidoras.