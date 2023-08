“Gracias, Tía Paty, por tanto que usted no se imagina”: La carta de una fanática que emocionó a Patricia Maldonado

Patricia Maldonado protagonizó un importante momento luego de leer una emotiva carta que le llegó de parte de una seguidora, quien le agradeció por acompañarla en momentos difíciles.

“Quiero leer una carta que me llegó a mi correo. La verdad, honestamente, quiero decirles que me hizo llorar. No lo voy a negar. El llorar no significa cobardía, significa que uno también tiene sangre en las venas”, comenzó diciendo en la última transmisión de “Las Indomables”.

Acto seguido, reveló el contenido del texto escrito por María: “Gracias, Tía Paty, por tanto que usted no se imagina. Puedo hablar un poco gracias a usted, usted me cuida cuando voy a la calle sola, porque me da ansiedad el público y los ruidos, y me duermo tranquila. No soy una fanática irracional, para nada, soy centrada, muy respetuosa, solo le cuento mi historia con toda la sinceridad”.

¿Quién es esta seguidora?

Con evidente emoción, Paty reveló que “María es una chiquilla, no sé la edad que tiene, autista, que dice que la he acompañado en los momentos más complicados, cuando se siente deprimida y sola”.

“Tú no te puedes imaginar lo que ha significado tu carta para mí. Ha sido algo que se me metió en el alma”, le confesó.

Finalmente, y a modo de reflexión, Patricia Maldonado aseguró que este mensaje “significa que la misión que yo tengo está cumplida; hacer reír a la gente y que la gente la pase bien”.