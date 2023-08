“He compartido con él 5 veces, y al Papa Benedicto XVI también lo conocí”: Américo reveló vínculo con el Papa Francisco

Américo estuvo como invitado en el programa conducido por Nicolás Larraín, “Not News” y confesó un inesperado vínculo con el Papa Francisco.

La relevación se habría dado mientras el cantante estaba jugando a “verdad o mito”, en donde se refirió al desconocido encuentro que tuvo en un viaje a Europa.

“He compartido con él 5 veces, y al Papa Benedicto XVI también lo conocí. En una de esas visitas, cuando nadie lo veía, tuvimos la suerte de conocerlo muy amablemente”, reveló el intérprete en el espacio de VíaX, según consignó Página 7.

Estas palabras causaron la sorpresa de Larraín, por lo que Américo contó más detalles sobre cómo se dio esta situación con el Sumo Pontífice.

“En esta búsqueda de preguntas existenciales, me ayudó un amigo del fútbol, Jaimito Valdés. Es una persona muy importante que trabaja en el Vaticano, mi queridísimo padre Mauro. Nos conocimos e hicimos una amistad muy linda”, explicó Américo.

Según las palabras del cantante, hizo una linda amistad con el eclesiástico. “Me ayudó muchísimo y lo sigue haciendo… Muchas conversaciones, mucho compartir, viajes por aquí y por allá, hasta que me tocó visitarlo en Roma”.

El encuentro con el Sumo Pontífice

Posteriormente, Américo relató que en una ocasión tuvo la oportunidad de conocer El Vaticano y de almorzar con el Papa.

“Fue sorprendente, no tuve que hacer fila, conozco el Vaticano por dentro y he estado cenando dos veces con el Papa Francisco. No es algo de tú a tú con él, pero estuvimos en el casino de Santa Marta”, contó sobre esa experiencia.

Finalmente, el cantante expuso que también tuvo la oportunidad de pedirle un significativo recuerdo a la máxima autoridad religiosa.

“Llevé un disco importante para que me lo firmara, pero hice la fila como todos los demás. Ahí me lo firmó, así que he compartido con él”, cerró.