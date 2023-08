Julio Milostich y devenir de Julián en “Juego de Ilusiones”: “Se pone color de hormiga”

Julio Milostich, actor que interpreta a Julián en “Juego de Ilusiones”, realizó algunos adelantos acerca del futuro de su rol en la exitosa teleserie diurna de Mega.

Cabe recordar que el esposo de Mariana finalmente pudo terminar con su cautiverio gracias a Sofía e Ignacio, pues lograron descubrir el escondite después de la muerte de Trinidad.

Entonces se vienen drásticos giros en la acción de la historia, de acuerdo con lo que señaló el propio intérprete en un video publicado en la cuenta de Instagram de Área Dramática de la estación.

En dicho registro, Milostich indicó que la ansiada libertad para Julián “fue muy emocionante como personaje, pero también como actor, porque se libera una parte fundamental de la teleserie, se abre un portal para lo que viene”.

“Pasó todo lo que tenía que pasar el pobre allá abajo, estaba como león enjaulado, pero ahora la cosa sí que se pone color de hormiga”, aseguró.

Asimismo, el intéprete aclaró que su personaje “no va a salir a agradecer a todo el mundo. Todo lo contrario. Van a pasar un montón de cosas, les digo que se preparen y le pongan harta atención porque es relevante lo que viene de ahora en adelante con este señor en libertad”.

Él posee mucha información que no se ha dado, que él se la ha guardado. Se van a descubrir un montón de triquiñuelas, muchas cosas que se han querido decir y no se han dicho directamente. Sale con muchos secretos que ya no lo van a ser, va a pedir cuentas, va a salir a cobrar”, enfatizó.

Del mismo modo, adelantó que Julián “se las va a arreglar para poder hacer todo lo que tiene pendiente. Ojalá que no se equivoque, porque el búnker sigue en el mismo lugar”.

“Se pone muy heavy la historia, y siento que no solamente liberaron a Julián, sino que también al actor que tiene ganas de expresar a través de él muchas cosas. Se viene un incendio voraz”, anticipó con emoción.