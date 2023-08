La especial petición de Trini a Alessia tras quedar en placa de nominación

Trinidad declaró una firme petición a Alessia en Gran Hermano, luego de quedar en placa de eliminación por votación de sus compañeros.

De hecho, la última noche de nominación ocurrió este miércoles en vivo, momento en que los participantes entregaron sus votos.

De esta manera, Constanza, Jennifer, Jorge y Trinidad, obtuvieron la mayor cantidad de votos, por lo que tienen un pie fuera del encierro y otro dentro, a la espera de la decisión del público.

Pese a todo, Constanza y Jennifer no mostraron sorpresa, mientras que Jorge y Trinidad empezaron a sacar conclusiones sobre quiénes pudieron votar en su contra.

[ LEE TAMBIÉN: “Es rico este cabro”: Constanza de “Gran Hermano” cayó bajo los encantos de su compañero Raimundo Cerda ]

La petición de Trini

Fue así como en Chilevisión mostraron una conversación de Trinidad con Lucas, donde le confesó que no quería ser salvada por Alessia.

“Yo sé que no lo va a ser en verdad, pero tú eres su amigo y puedes darle calma”, dijo la influencer, quien señaló que tenía mucha fe que ella continuaría en el encierro. “Si me voy estoy bien”, aseguró Trinidad.

Después, Trini afirmó que “ahora hay que hacer estrategia… no me quiero quedar en una casa que está dividida, con mala onda, necesito que cambie esto o yo voy a estar afectada todos los días”.

“O son ellas, o soy yo, pero no más esta mala onda. El Seba me dijo lo mismo la otra vez, o soy yo, o es ella, pero no quiero más. Me cansé también”, repitió.

Luego, se dirigió hacia Alessia y le aconsejó: “Tú tranquila mañana, escucha a tu corazón, tranquila. Con calma”, dejando en claro que no tiene intención de que la joven la salve. “Tú sabes a lo que me refiero mi amor, escucha a tu corazón, creemos en Dios y Dios es más grande”, finalizó, según consignó Página 7.