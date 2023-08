La nueva temporada de ‘Stranger Things’ se enfocará en este personaje

La exitosa serie de Netflix ‘Stranger Things’ está preparando su quinta temporada, sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la nueva entrega se enfocará más en uno de los personajes principales.

Según una fuente cercana a la producción que han filtrado a la prensa estadounidense, Will Byers tendrá más protagonismo y desarrollo en la quinta temporada de ‘Stranger Things’, que se estrenará en 2025.

La fuente, una persona cercana a la producción del show que prefirió quedar en anonimato, reveló al portal ‘’Murphy’s Universe’' que el personaje tendrá más escenas, diálogos y arcos narrativos que en las temporadas anteriores.

“Will Byers es uno de los personajes más queridos y complejos de la serie, pero también uno de los más desaprovechados. En las primeras temporadas, su función fue principalmente ser el niño desaparecido o el niño poseído por el Demogorgon’', argumentó la persona anónima

Universal Studios anuncia nueva casa embrujada de ‘Stranger Things’ para ‘Halloween Horror Nights 2023′. / Foto: Cortesía

En la cuarta temporada, tuvo algo más de relevancia, pero aún así quedó eclipsado por otros personajes. En la quinta temporada, queremos darle el espacio y la profundidad que se merece”, concluyó.

La fuente también adelantó que la quinta temporada explorará más el pasado, la personalidad y los sentimientos de Will Byers, así como su relación con sus amigos, su familia y su posible interés amoroso.

Además, el personaje tendrá un rol clave en la trama principal, que involucrará una nueva amenaza sobrenatural y un viaje a otro lugar.

Noah Schnapp está emocionado

El actor Noah Schnapp, que da vida a Will Byers desde 2016, está emocionado por el cambio de su personaje en ‘Stranger Things’. En una entrevista con el portal Murphy’s Multiverse, Schnapp expresó su alegría y su entusiasmo por el nuevo enfoque de su rol.

“Estoy muy feliz y agradecido por esta oportunidad. Siempre me ha gustado interpretar a Will Byers, pero sentía que podía dar mucho más de mí. Creo que es un personaje con mucho potencial y muchas capas, que no se han mostrado del todo’', expreso Noah

Me encanta que en la quinta temporada pueda explorar más su lado humano, su lado heroico y su lado oscuro. Creo que va a ser una temporada muy interesante y sorprendente para los fans”, concluyó el actor estadounidense