“Las explicaciones dan vergüenza ajena”: Mujer despertó la furia de Carmen Gloria Arroyo tras no querer entregar casa tomada hace 10 años

Durante el último capítulo de su programa, Carmen Gloria Arroyo se molestó tras escuchar la historia de una pareja de adultos mayores que estaban siendo víctimas del aprovechamiento de una mujer, quien tiene tomada su vivienda hace más de 10 años.

Hablamos del matrimonio de Roberto y Alicia, quienes llegaron al espacio de TVN para pedir ayuda porque no han podido recuperar su casa desde el año 2013 tras el fallecimiento de la mamá del hombre, momento donde perdió el dominio y estas personas se tomaron la vivienda al día siguiente de su defunción.

A raíz de esto, la pareja decidió iniciar acciones legales en contra de la mujer, que actualmente reside en el departamento y no lo quiere entregar.

Por esto, en el “Carmen Gloria a tu servicio” se contactaron con la residente, quien afirmó que sí conoce a los dueños y que incluso, les ofrece comprar la vivienda o bien pagar un arriendo de solamente 50 mil pesos. Sin embargo, esta opción no son válida para el matrimonio y rechazaron cualquier propuesta de la mujer.

La furia de la abogada

Tras conocer los detalles del caso, la producción del programa realizó un contacto telefónico con la mujer, quien se negó a dar los datos de su hija, quien actualmente vive en la casa. Asimismo, pidió que si querían la información de su retoña, la pareja debía pedirlos de manera presencial.

Acto seguido, la persona reveló hija tampoco está viviendo en la propiedad, pues está privada de libertad.

“¿No le da vergüenza decirnos eso?, ¿no le da pudor vivir a costa de dos personas de la tercera edad?”, preguntó Carmen Gloria Arroyo.

“Devuélvale la casa lo antes posible. No quieren venderle el departamento, no quieren hablar con usted, no quieren arrendarle, está súper clarito. ¿Cuándo entregan el departamento?”, insistió la abogada.

Posteriormente, la mujer se negó a seguir conversando y cortó el contacto telefónico, hecho que despertó la molestia de Carmen Gloria.

“Bien ingenua la actitud (...) Era el dato que ustedes necesitaban para poder sacar a esta gente inescrupulosa, vergonzosa, que da estas respuestas impresentables”, sostuvo y reveló que la producción del espacio tiene todos los datos para empezar las acciones legales.

En la misma línea, agregó: “Ojalá algún día dejemos de ver estas situaciones, donde una mujer joven, con una hija privada de libertad, con siete hijos botados a la vida y viviendo en una casa ajena, usufructuando, aprovechándose de la buena fe de unas personas adultas, una vergüenza”.

“Lo único que hace es poner en riesgo a estos siete niños menores de edad, y las explicaciones de ella dan vergüenza ajena (...) Se niega a dar una respuesta decente y a dar la cara”, sentenció.