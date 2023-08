“Le hizo una finta al encierro”: participante de “Gran Hermano” sorprende a sus fans al actualizar su contenido erótico en Unlock

Aunque lleva 53 días en el encierro del reality “Gran Hermano”, Fran Maira sorprendió esta tarde a sus fanáticos de redes sociales al desafiar las estrictas reglas del programa de Chilevisión para promocionar su nuevo material erótico en la plataforma de contenido para adultos Unlock.

Fue en sus historias de Instagram donde “la rubia, dueña de un sexshop”, según consignó lahora.cl, subió una fotografía suya y desenfocada, de la sesión que eventualmente podrán ver los suscriptores de su perfil en la App de contenido erótico.

De “Gran Hermano” a Unlock

Y es que la modelo de 23 años, quien junto a su emprendimiento en Unlock y su sexshop, maneja otro negocio de lencería y tiene un perfil de OnlyFans, ha dejado bien en claro que lo suyo dentro del encierro es hacer lo que ella le venga en gana: “No voy a ser lo que la gente quiere que sea, voy a ser lo que yo quiero ser”.

Una premisa que ha cumplido al pie de la letra en el mundo real, porque hasta el día de hoy mantiene muy activa sus redes sociales. Principalmente las que le generan ingresos, como Unlock.

“Lo que la gente diga de mi no me importa (...) siempre fui rebelde, el patito negro de mi casa, siempre quise salir, vestirme con la mini, quizás un escote (...) yo al reality voy dispuesta a todo. Si hay que enamorarse, me enamoro; si hay que pelarse, se pela; si hay que calentar la sopa, se calienta en el horno”, afirmó en el primero de sus 53 días de encierro en la casona de Buenos Aires la oriunda de Las Condes, cuya fórmula para hacer frente a las estrictas reglas del reality está en entregarle la administración de sus plataformas digitales a su mejor amiga, Sofi, quien según aclara lahora.cl “se encarga de refrescar lo más actual de la blonda”.

“Cuando ya se van a cumplir dos meses de encierro, al parecer Fran fue precavida y dejó fotos nuevas para darle frescura a su emprendimiento, que en la actualidad ofrece 119 fotos y 13 videos en su perfil de Unlok, donde cobra una membresía de 18 dólares al mes”, explica el medio nacional.