“Me parece impresionante la capacidad que tiene de mentir”: Constanza Capelli se fue con todo en contra de Trinidad y Jorge

Este miércoles hubo un cambio en el formato en las nominaciones de “Gran Hermano”, los participantes votaron en vivo y los espectadores se enteraban simultáneamente de cada elección de los jugadores del reality. Uno de los más sorpresivos fue el de Constanza Capelli, quien nominó a Trinidad y a Jorge.

El primero fue a su examiga Trinidad Cerda, si bien ella mencionó que derribaron una muralla que pensó no se iba a poder, la bailarina aseguró que hay actitudes de ella que todavía le molestan.

“Ella me comentó que el día que se fue Viviana dijo que ella prefería que se fuera Pincoya, que la tenía chata, que estaba todo el día enojada. Ese mismo día, le dijo: ‘si yo tuviera la posibilidad de salvarte, te salvaría’”, partió.

“Me parece impresionante la capacidad que tiene de mentir, de ser desleal con una persona que ha sido su amiga (...) Sin embargo, obviamente prefiero tener una convivencia cordial con ella, ya que fue mi amiga, y no me interesa tener un conflicto personal, y estar peleando todo el tiempo”, agregó la participante.

“Pero creo que ya es suficiente, sus actitudes son demasiado obvias. Eso de los corazones que se unen es un propósito falso, así que mis dos votos van para Trinidad”, sentenció Capelli.

“Solamente piensa en él”

La “hija Lulo” señaló que su segundo voto iba dirigido a otra persona, pero lo cambió a último momento, y se decidió por Jorge, a quien consideraba su amigo, evitó votarlo, y se peleó con Sebastián por defenderlo.

Coni citó un desafío para Jennifer, el cual será televisado el día de hoy, en el cual Jorge no participó, y la “Pincoya” terminó ganándose un premio para todos, pero el Mister Chile reclamó. “Él tomó una actitud prepotente, que nunca la tiene, siempre se jacta de que es una persona muy racional”, comenzó.

“Prepotente por ir a reclamar por unos cigarros (...) Creo que una vez más ocupamos nuestros valores para ciertas personas, y para ciertas otras no. La verdad es que me parece que está súper confundido, me duele. Yo me peleé muchas veces con Sebastián para defenderlo, por lealtad a él, pero se le olvida todo”, agregó.

“Solamente piensa en él, y en la gente que lo apañan para que no lo voten. Con estas dos personas quiero resumir que la lealtad y la amistad son palabras importantes, y ninguno de los dos se merece mi lealtad, así que los voto a ellos dos”, cerró sus descargos Constanza Capelli.