“No puedo decir otra cosa”: Andrés Caniulef aseguró que el verdadero Luis Miguel y no su doble fue quien se presentó en Argentina

Andrés Caniulef entró de lleno a la polémica en torno a la supuesta presencia de dobles de Luis Miguel en su serie de conciertos ofrecidos en Buenos Aires, al afirmar que, en su caso, cuando estuvo presente en el segundo de los shows que el artista mexicano realiza en Argentina, vio al artista real y no a uno falso en el escenario del Movistar Arena.

Los dichos del periodista los entregó esta tarde en Meganoticias Alerta, donde contó detalles de la última polémica que enfrenta el cantante en su gira argentina, y que dice relación con un supuesto y no confirmado “problema de salud” que haría peligrar sus últimos recitales en la capital transandina.

La convicción de Andrés Caniulef

“Tenemos noticia de último minuto, porque esto es hoy día lo que está preocupando en Argentina. Por favor, lean acá: ‘El preocupante problema de salud de Luis Miguel, que podría llevarlo a suspender su gira’. No basta solamente con la posibilidad de que sea un doble el que esté arriba del escenario, sino que ahora, incluso, los medios argentinos están hablando de la posibilidad de que Luis Miguel esté disfónico. Es decir, sin voz, y que esto obligue a suspender los cinco conciertos que le restan”, indicó Caniulef, quien si bien expuso algunos problemas vocales del artista en su cuarto show, ratificó que en su quinto espectáculo no tuvo ningún tipo de problemas con su voz.

“El último show de él fue anoche (miércoles). Lo que pasa es que en el cuarto concierto, dicen algunos fanáticos, y algunos de los que estuvieron presentes, que tuvo algunos problemas con su voz. Y es ahí donde despertaron las alertas. Sin embargo, ayer, en el show número cinco, Luis Miguel cantó sin problemas”, relató el periodista, quien aseveró que “al parecer, es él mismo quien se ha encargado de desmentir, no de manera oficial, sino que con los actos, de que está en buenas condiciones y de que el que está arriba del escenario es él. Aunque muchos todavía lo ponen en duda”.

Tras sus dichos, Rodrigo Sepúlveda le consultó a Caniulef respecto de si los rumores de dobles en los conciertos de Luis Miguel eran ciertos (“El que viste tú, en Argentina. ¿Era el real o era el doble?”), el comunicador fue categórico para desmentirlos.

“Yo vi el segundo concierto de Luis Miguel, en Buenos Aires, y al que yo vi en escena fue a Luis Miguel. Yo no puedo decir otra cosa con respecto a eso”, afirmó.