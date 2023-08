Pancha Merino recordó terrible percance que sufrió a horas antes de la Gala del Festival de Viña

En el capítulo del miércoles de “Tal Cual”, estuvo de invitada Krishna De Caso, quien compartió una anécdota de la Gala del Festival de Viña que involucra a su amiga y la panelista del programa, Pancha Merino, quien tuvo un terrible accidente.

Esto sucedió el mismo día del evento, y Pancha Merino estaba preocupada por los zapatos de su compañera de “SQP”, ya que no estaba conforme con la elección de su amiga. Cuatro horas antes de la gala, la actriz tenía hambre, así que Krishna le comentó que tenía calugas Kegol en el cajón.

Merino comenzó a comer las calugas, cuando algo de repente salió mal, la actriz saca el caramelo de su boca y con esto, su muela que estaba incrustada en el dulce, lo que despertó el ataque de risa de José Miguel Viñuela. “Yo lloraba”, confesó Merino, “Pancha se puso pálida, al borde de la crisis de pánico”, contó de Caso.

Ella llamó al productor alterada, quien se reía de su desgracia, “yo lloraba en el suelo, imagínate”, recordó entre risas. Krishna llamó a una amiga dentista para que le consiguiera a alguna colega en Viña del Mar que pudiera atender a Francisca de urgencias.

“Pasé con la van, con el vestido, maquillada y peinada, porque después me tenía que ir”, recordó. Merino aprovechó de dar un consejo dental, “cuando me estaba haciendo (la gutapercha), yo te juro que me imaginé: ‘no se me irá a salir para una gala’, ¡Por Dios que me lo imaginé! Hueón, lo decreté”, contó la panelista.