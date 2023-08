“Todo para hacer marketing”: Pablo Chill-E se rió del meme sobre el parecido que tiene con “Pincoya”

Un meme fue originado por Sebastián Ramírez cuando comenzó a dilucidar a qué celebridad encontraba que tenía un parecido físico a Jennifer Galvarini, alias la “Pincoya”. El polémico chico reality encontró una semejanza entre su compañera de encierro y el cantante urbano Pablo Chill-E.

Ante esto, la “Pincoya” bromeó que era su familiar. “Él es mi hermano, él es mi primo hermano. No lo quería decir. Lo descubrieron. Él es mi primo, mi primo. Chicos, yo no lo quería decir, pero soy la prima hermana del hombre. Primo, un beso en la trompa”, tiró en talla.

“No veo esa huea”

El cantante se dirigió a sus redes sociales y en su cuenta de la plataforma que fue Twitter, señaló: “La Pincoya no es prima”, y “Tk Pincoya”. El intérprete fue consultado por ADN sobre este leseo que se da en redes sociales sobre su parecido con la querida participante de “Gran Hermano”.

“Dicen que me parezco, pero yo no encuentro que tengamos mucha similitud. En la nariz un poco quizás, pero más allá de eso no. Y ella dijo que era mi prima, pero no es mi prima, yo no la conozco”, aclaró el cantante.

“No veo esa huea de ‘Gran Hermano’ tampoco”, agregó. Sobre la instancia en que jugó con esto, el cantante afirmó que “yo me aprovecho de todo para hacer marketing”, dijo entre risas.