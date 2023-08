“Tuve un problema grave”: Eduardo Fuentes confiesa por qué se alejó de la Doctora Cordero

Eduardo Fuentes habló este miércoles, en Buenos días a todos, sobre el distanciamiento que mantiene con la doctora María Luisa Cordero.

El animador se sinceró mientras estaban hablando del desafuero de la diputada. Fue ahí que Fuentes se acordó del conflicto que surgió con ella en la Radio El Conquistador.

“Tuve un problema grave con la doctora Cordero, a propósito de una entrevista que se hizo en Mentiras verdaderas”, partio contando.

Según Fuentes, la psiquiatra le enrostró en la radio que se encontraba muy molesta con él, porque le habían hecho una encerrona en el programa de La Red, lo que ya había sido desmentido por el equipo en cuestión.

“Me dice al aire ‘además, tú contaste la historia de mi hermana, y eso era un secreto que te conté a ti. Imagínate que contara por qué te separaste”’, reveló el periodista, lo que motivó su renuncia al medio de comunicación.

Luego de ese episodio, se siguieron viendo en televisión. “Para mí no es problema, porque me considero profesional. He estado mil veces con gente que no soporto compartiendo un set”, juró Fuentes.

“Por eso nos distanciamos, por eso nos peleamos, y dejamos de hablar. La veía al aire y luego no hablábamos más”, añadió, tal como consigna Página 7.

Pese a todo, Eduardo Fuentes admitió que le guarda un especial cariño a la doctora. “Me ayudó mucho cuando mi papá estaba enfermo”, reveló.