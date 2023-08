“Usted siempre ataca a mujeres”: Se vivió tenso round entre Valeria Cárcamo y Rodolfo Carter en “Contigo en la mañana”

Un tenso round se vivió entre la política, Valeria Cárcamo, y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en el “Contigo en la mañana” en Chilevisión. Esto después de que la militante de Revolución Democrática señaló que el municipio de La Florida es el que tiene más causas de corrupción, según el Consejo de Defensa del Estado.

Esto molestó al jefe de dicho municipio, por lo que en el corte comercial habría tratado de canalla a la política, de acuerdo a Cárcamo. Una vez que esto fue mencionado por ella, el alcalde señaló: “hacer una canallada en la vida es teniendo la información, perseverar en una mentira”.

Carter terminó su intervención, por lo que en su réplica Cárcamo afirmó: “cálmese, porque entremedio de todo lo que pasó, me dijo canalla, me dijo que me iba a llevar a tribunales, me dijo que estoy mintiendo. Yo no lo voy a insultar, pero tranquilo”.

Ella leyó diversos titulares de medios de comunicación en el que hablaban sobre las denuncias de corrupción que están siendo investigadas en la municipalidad de La Florida. Por esto, Valeria ironizó y le sugirió que los demande también ya que deben estar hablando falsedades.

“A mí me gustaría hacer un alcance importante”, partió la militante de RD, “no es primera vez que usted amenaza a llevar a alguien a Tribunales, pero no es normal porque usted siempre ataca a mujeres. A mí es la segunda vez que lo hace”, agregó.

Por esto, Cárcamo añadió diciendo que “compórtese a la altura del debate, si usted me lleva a Tribunal, ningún problema alcalde. Yo voy y llevo toda la información y la prensa de Chile que ha estado mintiendo en su contra, ningún problema”.

“Hay que aceptar que usted es más agresivo en temas de debates políticos. Al parecer dar información pública sobre investigación en el municipio, para usted es un ataque. Tuvo la oportunidad de clarificar y lo felicito, pero otras veces usted amenazó y descalificó. No pierda cuidado y respete al resto”, sugirió Valeria Cárcamo.