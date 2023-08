Willy Semler desmiente acusaciones por abuso sexual y violencia: “Es muy doloroso porque era una relación que respetaba mucho”

Hace varios meses que ya se hizo pública una denuncia en contra del actor Willy Semler, de la mano de una joven que lo acusó públicamente de abuso sexual y violencia en su contra. Esto provocó que el intérprete fuera marginado de varios trabajos que tenía en su momento y que se comenzara una investigación.

Además, la denunciante dice haber tenido un hijo del actor, lo que él asegura que si “hubiese embarazo, no tendría problemas en reconocerlo”.

LEE MÁS: Denunciante de Willy Semler mostró comprometedores audios de Cristián Campos: “Disfrutarlo nada más poh hue...”

Semler estuvo con Nicolás Larraín en el programa “Not News” y por primera vez se refirió al tema, sin entregar demasiado detalle debido a la indagatoria vigente.

“Esta es una cuestión que mira, Nico, para serte bien honesto, con 64 años lo único que me falta es morirme y hacerme millonario, a esta altura de la vida uno realmente si nada hace nada tema, por eso estoy acá. Había una relación de amistad y algo estimular a esta otra persona a hacer la denuncia en base a nada, a especulaciones que no son del todo fiables”, precisa el actor.

Ahí explica que “cuando tú sacas las cosas de contexto y las pones en boca de un rostro semifamoso como el mío cobra otra categoría, no hay ningún maltrato de ningún tipo, frases sacadas de contexto y es muy doloroso porque era una relación que respetaba mucho y que a propósito de no seguir cierta instrucción de la relación va este golpe de vuelta”.

El dolor de su familia

“Lo que más me ha dolido Nico, es que tengo una personalidad fuerte, me han pasado cosas de todo tipo, pero el daño colateral que ha significado para mis hijos, para mi familia y mis amigos ha sido devastador”, aseguró Semler.

Respecto a cómo se enteró de la denuncia, afirmó que no tiene redes sociales, por lo que supo a través de un amigo. “¿De qué estás hablando?’, le dije y ahí se me empezó a venir la cosa encima. No me derrumbó en ningún momento, pero sentí el golpe duro de la deslealtad, y tuve que armarme para lo que venía”.

Consultado sobre las acusaciones, Semler dijo tajante que “obvio que niego rotundamente todas las acusaciones, y estoy muy tranquilo al decirlo”.

Respecto al embarazo, el actor explicó que “ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer la guagua y cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido”.

“No ha aparecido el asunto como un hecho de facto, y por algo será…”, sentenció.