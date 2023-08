Acusan a Rauw de “narcisista” por su nueva canción a Rosalía y hasta J Balvin lo critica

El fin de la relación de Rosalía y Rauw Alejandro sacudió al mundo en medio de la fiebre de rupturas de famosos. Si bien en un principio hubo un bombardeo de especulaciones respecto a lo que pudo haber sucedido, ambos dejaron claro que decidieron tomar caminos separados en buenos términos.

Rosalía y Rauw habían estado juntos desde hace tres años, comprometiéndose apenas en marzo de este año. La Motomami se había dejado ver muy emocionada al momento de presumir su anillo de compromiso en vísperas del lanzamiento del videoclip ‘Beso’ en el que ambos colaboraron como parte del proyecto RR.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

“Los hombres que tenía a mi alrededor eran emotionally unavailable (no disponibles emocionalmente). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, dijo Rosalía a Raúl en una conversación con el streamer Ibai.

Los cantantes decidieron no dar declaraciones en su momento sobre la ruptura pero los rumores de una infidelidad y los ataques a Rauw, los llevaron a hablar. Rosalía fue la primera en publicar un mensaje en sus redes sociales defendiendo: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Posteriormente, Rauw Alejandro publicó: “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

Rauw Alejandro Instagram: @rauwalejandro (Instagram: @rauwalejandro)

La canción a Rosalía por la que acusan a Rauw de “narcisista”

A pesar de los comunicados, la reputación de Rauw no quedó en los mejores términos y para “enmedarlo”, lanzó de forma inesperada la canción Hayami Hana, dedicada a Rosalía.

“Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontear. Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te voy extrañar. Sí, aquí no hay no hay nada que ocultar. Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar”, reza la letra.

El comentario de Valeria Duque que le hizo a Rosalía llorando (Captura de pantalla)

Si bien muchos aplaudieron el amor detrás de sus palabras, para algunos no pasó desapercibido que hace mención de los “problemas personales” de Rosalía, los cuales nunca ha hecho públicos. Y es que aunque nunca profundiza en nada específico, en una parte Rauw canta:

“Mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté y aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy pero quiero que sepas que tTú eres más fuerte de lo que crees”.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rauwalejandroyrosalia (Instagram: @rauwalejandroyrosalia)

“O sea q Rosalia dejo a rau xq tenía problemas mentales los cuales ella nunca ha hablado públicamente y él eligió exponerla solo para aclarar q no le fue infiel y q el no tuvo nada q ver?”, escribió una tuitera. “En mi opinión, la canción tiene letra bonita si, pero tiene palabras pasivo/ agresivas, no necesita nadie saber “si le aguantaste o no” o si la “quisiste arreglar” mas cuando ella no habla de como se siente casi nunca en público”, escribió otra. “Ay Amix cuando Rauw dice algo de que ‘se rompió y él quiso arreglarla pero no pudo’ y luego con el ‘seré muchas cosas pero no infiel’ una no puede pensar otra cosa más que esto”, expresó otra.

¿Cómo es un narcisista?

Los narcisistas pueden ser encantadores, carismáticos, seductores, emocionantes y atractivos. También pueden actuar arrogantes, agresivos, fríos, competitivos, egoístas y aún así hacer que te mantengas a su lado. Es fácil enamorarte de su lado encantador y que al mismo tiempo te destruya su lado oscuro.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

El término narcisista se ha usado para describir a alguien que busca que todo gire en torno a su persona. Esto es porque tienen un sentido inflado de su propia importancia y una profunda necesidad de admiración.

Ante muchos, lo forma de actuar de Rauw Alejandro embona en la definición de un narcisista por lo que le llovieron señalamientos.

“Este Rauw es un trepador oportunista, interesado, narcisista, un perdedor que necesitaba colgarse de Rosalía para hacerse conocido”; “Rauw es un Narcisista, tengo pruebas y 0 dudas. Me he dado cuenta de q es algo normal en los bewys, porque normalizan las mismas conductas abusivas que cantan. Hablan de separar el arte y el autor, pero si cantan de ser perros y solo sexo y drogas y se comportan igual”; “Sobre Rauw y Rosalía diré: no importa lo bacán que seas, para un hombre narcisista NUNCA vas a ser suficiente, ellos viven de la validación externa que le puedan dar otras mujeres. Sobretodo los que miden metro y medio y se sienten poca cosa -no tan- en el fondo”, se lee.

Una de las últimas fotos de Rosalía y Rauw Alejandro juntos| Instagram (Instagram)

Incluso algunos notaron que J Balvin, con quien Rauw colaboró en el pasado, envió un mensaje criticándolo. “Todos los días tenemos algo que resolver…”, se lee en la cuenta de Twitter del reggetonero.

Tuiteros asumieron que el mensaje tiene que ver con Rauw pues con sus palabras a Rosalía da a entender que aún tiene muchos conflictos internos pues mientras ella no ha vuelto a mencionar nada al respecto, él está aprovechando para exponer los problemas que tuvieron.