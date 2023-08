Aún no sale del reality y ya está facturando: La Pincoya generó caos en marca de zapatillas tras nombrarlos en “Gran Hermano”

El fenómeno de Jennifer, más conocida como la “Pincoya sin glamour”, ya traspasó la casa y consiguió un descuento con importante marca de calzado y todo por nombrarlos dentro del encierro de “Gran Hermano”.

Todo comenzó cuando los competidores estaban en la prueba para ganar el presupuesto semanal para realizar las compras del supermercado, en donde tenían como misión derretir con un trozo de tela un bloque de hielo para extraer de su interior una barra. Para dicho objetivo tenían siete horas, no podían usar objetos punzantes, no podían golpear, voltear el bloque, y no se podían usar cadenas, anillos y otros elementos.

Cada uno de los participantes realizó diferentes técnicas para conseguirlo, entre ellas la de Jennifer, quien utilizó los cordones de sus zapatillas para ir rompiendo el hielo.

Tras haberlo logrado, la Pincoya lanzó una publicidad sin saberlo: “Te dije que estos cordones Skechers eran buenos”.

Minutos más tarde, la participante nuevamente comentó: “Es que con esa huéa en un rato... Yo pesqué ese cordón, yo le decía a la tasty ‘viva Skechers’ porque no me abandonó en ningún momento. Intacto quedó”, afirmó.

¿Nueva embajadora de una marca internacional?

Estas palabras causaron furor en las redes sociales, tanto así que los seguidores y seguidoras de la oriunda de Chiloé le pidieron a la marca de calzado que tomara acciones por esta publicidad que le hizo la participante más querida del encierro de Chilevisión.

Y así pasó. Minutos más tarde, Skechers reveló que se activó con código de descuento: “A petición de los lulos, con el código PINCOYA25 tenemos un 25% de descuento”.

Esta promoción solamente será válida a través de la página y solamente tendrá duración de 24 horas, por lo que solamente hoy, 11 de agosto, se podrá comprar.

Acto seguido, esta publicación se llenó de comentarios de los fanáticos de la Pincoya, quienes comentaron: “Amo que ya tiene pega asegurada con esta marca, Agú”. “Si Pincoya usa Skechers, nosotros también”, “Pongánla de rostro y fijo suben las ventas”, escribieron.