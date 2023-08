“Canal 13 no estaría haciendo ‘Tierra Brava’, si Chilevisión no se lanzaba con “Gran Hermano”: Michael Roldán responde a las críticas sobre el bajo rating de su canal

Michael Roldán es uno de los panelistas que está todas las semanas comentando lo que ocurre dentro del encierro de “Gran Hermano”, y en esta ocasión habló sobre el bajo rating de los primeros capítulos y de la mala onda que le lanzó la prensa al programa.

En el Instagram Live junto a Publimetro, el comunicador reveló que esas primeras semanas “yo llegaba a llorar todos los días a la casa”, comentó entre risas.

Posteriormente, reveló que en ese momento “un medio, no me acuerdo cuál, agarró palabras que al interior del equipo de “Gran Hermano” había un ambiente de funeral”, recordó.

“No me acuerdo bien de quién fue, pero lo vi en un tweet y le respondí ‘si esto es un ambiente de funeral, es el más feliz que he ido’. Yo nunca vi gente derrotada, siempre vi gente trabajando”, aseguró.

“Cuando estábamos marcando un punto o teníamos siete; y ahora que estamos marcando sobre los dos dígitos, siempre lo he dicho: el sistema de medición de nuestra tele es arcaico porque no mide la realidad”, explicó.

Asimismo, Michael contó que en ese entonces “me parece súper injusto hablar de éxistos o fracasos, sobre todo en las primeras semanas puesto que en el inicio ‘Gran Hermano’ partió en las redes sociales siendo un exitazo”.

En cuanto a los números, el panelista tiró una desconocida cifra sobre el aumento de las descargas donde se puede ver el reality las 24 horas del día. “Pluto TV tenía 30 mil descargas acá en Chile, empezó el reality y llegaron a a 800 mil. Ese es el nivel de éxito”.

“‘Gran Hermano’ Chile a la semana era el canal más visto de la plataforma a nivel latinoamericano”, afirmó.

Críticas a los colegas

Posteriormente, Michael decidió arremeter en contra de los medios que catalogaron de “fracaso” al reality solamente en sus primeros días de emisión.

“Mientras todos los colegas se dedicaban a hablar del fracaso de rating, nosotros estábamos mirando el vaso medio completo donde no había un fracaso por ningún lado”, sostuvo.

“En lo personal, a mí sí me molestó porque siento que Chilevisión se arriesgó (...) porque Canal 13 no estaría haciendo ‘Tierra Brava’ ahora si Chilevisión no se lanzaba con “Gran Hermano”, lanzó sin pelos en la lengua.

Asimismo, Roldán aseguró que “probablemente el 13 no haría ‘El Purgatorio’ en vivo si Chilevisión no estuviera (...) Arriesgó en un momento donde la entretención parecía estar pérdida en nuestro país”.

“Esto no es un éxito para Chilevisión, es un éxito para la industria televisiva y daba lata ver a colegas decir que era un fracaso y que el panel era un desastre, lo peor. O sea, hagámonos un poco de cariñito entre todos también, si la idea es que la entretención vuelva a la tele para que se reactive”, sentenció el panelista de la señal ubicada en Machasa.