“Como la vida misma”: Soledad y Octavia protagonizaron fuerte encontrón, porque ahora Benjita Vive con René

En el último capítulo de “Como la vida misma” vimos un momento de alta tensión entre Octavia (Ingrid Cruz), Soledad (Sigrid Alegría) y Alonso (Diego Muñoz).

Luego de que estos dos últimos se casaran, unieron sus hogares y formaron uno solo, con los hijos de ambos compartiendo en la casa de Soledad.

De hecho, en esa misma casa vive René (Sebastián Layseca), el hermano de Sole, cosa que desconocía Octavia y que no le pareció para nada, amparada en la preocupación que tiene por su hijo Benjita (Alexander Tobar) por vivir con gente con la que ella nunca ha tenido contacto y, por ende, no sabe cómo son con su retoño.

“¿Tienes algún problema con mi hermano?”

“No se te ocurrió pensar en esa cabecita hermosa que tú tienes, que me tenías que avisar si mi hijo iba a estar viviendo con un tal tío René que no conozco”, le dijo Octavia a Alonso.

Él le respondió diciendo que René es hermano de su esposa, pero ella insistió en que no lo conoce. “Sí po’, el hermano de la Sole, se llama René, es gay, no sé nada más”, le recriminó.

Aunque nombró la orientación sexual de René, juró que eso para ella no es tema. “Me da lo mismo que sea gay, aunque fuera el hetero más hetero del planeta, no lo conozco. Es un extraño que está viviendo con mi hijo”, agregó.

Alonso insistió en que al casarse con Soledad, René pasó a formar parte de su familia, por lo que no le queda a Octavia nada más que acostumbrarse a esta situación.

Sin embargo, esta última no dio su brazo a torcer en su negativa a que su hijo comparta con el personaje de Layseca y nuevamente manifestó su rechazo, ahora con más fuerza.

“No tengo por qué acostumbrarme, no, porque ese tal tío René, muy tío será, no sé lo que hace, no sé cuáles son sus costumbres, y no quiero que mi hijo ande viendo cosas que no son apropiadas para su edad”, gritó.

Soledad alcanzó a escuchar las palabaras de Octavia y no aguantó las ganas de hablar y decirle: “Perdón, ¿tienes algún problema con mi hermano?”, pregunta cuya respuesta se verá en el próximo capítulo de la teleserie de Mega.