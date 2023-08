Daniella Campos se emocionó al contactarse con su hija fallecida gracias a Vanessa Daroch

Daniella Campos y Daniela Aránguiz fueron las invitadas del último capítulo de El Purgatorio (Canal13), programa donde se vivieron intensos momentos.

De hecho, fue en el bloque de Vanessa Daroch que la ex Miss Chile Daniella Campos se emocionó tras recibir un especial mensaje de su hija fallecida.

cabe señalar que la modelo perdió a su hija Florencia, cuando tenía solo 11 días de nacida. La bebé falleció producto de un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladada desde La Serena a Santiago, viaje que no debió haberse realizado.

Por lo mismo, Vanessa Daroch se refirió al tema de su hija. “Dani, la primera persona que entra es tu hija… se me paran los pelos. Primero, no la imagines como una bebé, porque está más grande. Ha visto todo lo que tú has hecho. Te ha acompañado en cada segundo. Ella ahí, presente”, aseguró.

Pero también le comentó que “no está sola, hay una señora y un señor de su lado. Ella les tiene tomadita las manos. Me está mostrando que no está sola. Esta mujer que tiene al lado tiene una cara muy cálida, muy linda, ella dice ‘yo la cuido por mientras’”, reveló, tal como consigna Página 7.

La emoción de Daniella

La médium dejó de una pieza a Daniella, quien no pudo aguantar las lágrimas con la revelación. “Me está mostrando la casa de Dani. Ella corre por la casa… hay una foto, es un lugar especial de ella, es como su lugar. Es su lugar especial”, le comentó.

Por último, Vanessa mencionó un chal que usó su hija, el cual fue tejido por la madre de Daniella. “Ese chal lo tengo guardado con mucho amor, he suplicado que no se vaya su olor. Y el tiempo pasa y hasta el olor se va, hoy solo lo siento en sueños”, dijo muy emocionada la ex Miss Chile.