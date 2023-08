Daniella Campos trata de “mosquita muerta” a Kenita Larraín y la insta a revelar su infidelidad a Iván Zamorano

Daniella Campos se enfrentó en “El Purgatorio” a Daniela Aránguiz, logrando irse al Paraíso por votación del público. En la parte del final del programa, Nacho Gutiérrez le preguntó sobre Kenita Larraín, quien tuvo una larga relación con el ex de la modelo, Iván Zamorano.

“Sentí traición, nosotras éramos amigas. Si supieras la cantidad de cosas que ella me decía sobre él (…). Y después verla con él me hacía pensar que no le creo nada, y hasta el día de hoy no le creo nada. Siempre fue la ‘mosquita muerta’, y era más brava”, señaló.

Luego, consultada por Nacho sobre los verdaderos motivos de la cancelación del mediático matrimonio entre Iván y Kenita, Daniella aseguró que “el principal motivo fue la infidelidad de la ‘mosquita muerta’. La dejo emplazada a que ella conteste con quién. Que cuente sobre las fotos”.