“Estoy más cuidado que hijo único”: Horacio Saavedra está siendo regaloneado por su familia tras operación

El concejal de Maipú y reconocido director de orquesta, Horacio Saavedra, llegó a pabellones para someterse a una operación debido a tres hernias inguinales, y para una extracción de vesícula debido a complicaciones por cálculos.

En una conversación con LUN, el concejal señaló que ya volvió a sus labores después de que se acabara su licencia de 15 días. “Me estoy recuperando en mi casa y no activé la cámara”, contó.

“Me intervinieron por laparoscopía y me enviaron a la casa el mismo día. Fantástico, todo muy bien, aunque todo me duele”, agregó. Saavedra tenía protuberancias en el vientre debido a las hernias que lo habían incomodado desde hace un año, pese a tener una prenda para ejercer presión en la zona.

“Fatiga de material”

Él tiene como instrucción no hacer movimientos bruscos, y actualmente está en reposo. “Estoy más cuidado que hijo único. Mis cinco hijas se han preocupado de mí, de que esté bien y hasta me han transportado en auto porque no puedo manejar. Tres de ellas viven conmigo”.

Hace dos días, Horacio Saavedra publicó una imagen desde el hospital que preocupó a sus seguidores, él señaló que fue “fatiga de material” y agradeció el cariño.

Por esto distintas celebridades le escribieron: “a recuperarse ahora”. De igual forrma, Myriam Hernández comentó: “Horacito, me acabo de enterar. Qué bueno que ya estás bien”.