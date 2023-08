Fans de Rosalía critican a Rauw Alejandro por culparla de su ruptura con estas frases

Rauw Alejandro ha puesto a llorar a más de uno con su nuevo tema Hayami Hana el cual está dedicado a Rosalía luego de conocerse hace unas semanas su separación, la cual quedó envuelta en criticas por una presunta infidelidad de su parte, pues aunque ambos desmintieron las noticias, en redes siguen apareciendo nombres de mujeres con las que aseguran que se vinculó.

Durante cinco minutos el boricua desahogó su tristeza y dejó claro que no le fue infiel a la Motomami como replicaban los medios. Su ruptura causó gran sorpresa pues se habían comprometido a finales de 2022 y se esperaba que el siguiente paso fuera verlos en el altar.

Aunque él limpió su imagen al exponer el amor que siente por la española y se llenó de aplausos por escribir un tema desde el corazón, algunos fans de la artista han rechazado su postura pues aseguran que se lavó las manos y la culpó a ella de los problemas.

Las frases de Rauw Alejandro que han sido criticadas

Al parecer Rauw estaba dispuesto a continuar con el compromiso con Rosalía y superar sus diferencias pero fue ella quien le puso fin a la relación tras tres años juntos.

“Esto fue algo más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel, te desarmaste y arreglarte intenté. Y aunque lejos te me fuiste, me quedé, ahora no estoy, pero quiero que sepas que. Tú eres más fuerte de lo que crees”, mencionó Rauw en su nuevo sencillo sobre su expareja demostrando que los problemas la rebasaron y no fue tan fuerte para superarlos.

imagina q dejas a tu pareja -estando ambos en pleno foco mediático- y que 2 semanas después publica 1 canción en la q te hace full responsable de la ruptura añadiendo presión social a la culpabilidad ya jodida q debes sentir para q vuelvas con él. romántico o... manipulador? https://t.co/m75ZDCTBiX — marta (@martalmar__) August 10, 2023

Fans lo acusan de haber escrito un tema para manipular y limpiar su imagen tras ser acusado de infiel, más que una dedicatoria para ella.

Te recomendamos: Revelan el verdadero momento en el que terminaron Rosalía y Rauw Alejandro

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave ‘e mi cel”, aseguró.

Raúl, como es su verdadero nombre, también expuso que no solo él tuvo defectos, pues también conoce los de ella y se los aguantó.

lo de Rauw Alejandro sacando una canción en este preciso momento no lo llamaría precisamente “bonito” ni lo catalogaría como “romántico”… de hecho me parece de manipulador de manual pero bueno just saying — sara🌷 (@sarasvnt) August 10, 2023

“Todas mis carencias ya tú te las sabe’. Yo también tus cosas tengo que aguantarme pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme y qué pena, las pareja’ ya no duran, duran poquito. Quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquito’, reprochó.

Pese a los señalamientos, otros decidieron apoyarlo e incluso resaltaron que a diferencia de Shakira, él no le lanzó veneno a su ex, sino todo su amor.