Fernando Farías desclasificó cómo obtuvo el papel del “Señor Retamales” en “Los Venegas”

En el próximo capítulo del programa de entrevistas de Martín Cárcamo, “De tú a tú”, estará de invitado el legendario actor Fernando Farías, reconocido por sus roles en series como “Los 80″ y “Los Venegas”.

En su entrevista, el actor recordó su paso por la serie “Los Venegas”, donde él interpretó al “Señor Retamales”, el eterno jefe del padre de familia (Jorge Gajardo). Fernando aseguró que llegó al papel por las casualidades de la vida, ya que llegó como reemplazo de otro actor.

“Con Jorge (Gajardo) fuimos a una gira al norte y volvimos peleados, y a la vuelta Aníbal Reyna me dice que no puede ir a una prueba para el papel del ‘Señor Retamales’ en ‘Los Venegas’, y que por qué no voy yo”, comenzó.

“No quería, pero como era tan buen amigo, fui y lo reemplacé ese día, y como estaba picado con Jorge, lo reté bien retado. Y quedé”, desclasificó sobre el personaje, reconocido por la forma en que le gritaba al personaje interpretado por Jorge Gajardo.