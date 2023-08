Hijo de Tatiana Merino celebra su día más importante: cambió legalmente su nombre y género

A través de sus redes sociales, el hijo de Tatiana Merino - quien es todo un influencer tatuador- mostró que al fin pudo cambiar legalmente de género y nombre.

“Oficialmente Cameron Luca. No tengo palabras para expresar la felicidad que tengo! Oficialmente cambié mi nombre y genero legal”, afirmó el joven, quien es tatuador en Australia. “Primero quiero agradecer a mi amiga del alma @ladyfamakeup por haber ido al registro civil en representación mía, por ayudarme a gestionar este trámite desde Chile, te amo con mi vida”, escribió el joven.

“Gracias al amor de mi vida @macletelier por esperarme con esta celebración, por haber hecho este momento aún más especial, eres mi solcito, me das vida!! Gracias a mi mamita @tatianamerino y mi abuelita por haber sido testigos legales y asistir a la ceremonia!”, terminó de agradecer.

“Gracias a mis amigos que me acompañaron a celebrar, los adoro con el alma! Y gracias a todos por sus hermosos mensajes. No puedo esperar para tener mi pasaporte y ID con mi nuevo nombre en ellos. Hoy nací nuevamente”, reflexionó Cameron.

La verdad de Tatiana Merino

Merino estará en el programa “Podemos Hablar”, donde asegurará que “fuimos al Registro Civil porque hizo su cambio de género. Va a tener su pasaporte y cédula como varón. Entonces, yo al principio tenía una hija lesbiana, pero era como que seguía mal, seguía con problemas”.

“Un día me dice ‘yo no sé quién soy, mamá, yo no sé siquiera si soy lesbiana, hetero, nada. No sé en qué estoy acá’. Después un día, conversando con él, me dijo: ‘mami, estoy en un momento en que necesito saber si me apoya, quiero empezar a tomar hormonas’”, relató Tatiana Merino.