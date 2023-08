“Juego de Ilusiones”: Rubén vuelve a caer en sus conductas celópatas enfermizas

Tanto en el capítulo emitido este viernes de “Juego de Ilusiones”, como en el adelanto del episodio del próximo lunes, se evidencia que Rubén continúa con sus conductas celópatas enfermizas, sin asumir de ninguna forma su problema.

En efecto, este viernes por las pantallas de Mega se apreció que el abogado reaccionó muy mal con su prometida, Camila, cuando la joven fue halagada por Lucas, el detective que se incorporó a la investigación junto a Ignacio, en el momento en que ella conversaba con Victoria en el frontis de la pizzería.

No obstante, no fue un caso aislado, pues una situación de las mismas caracteristicas quedó en evidencia en el adelanto del siguiente episodio, esta vez con Sofía.

En la situación con su novia, Rubén apareció justo en cuando el detective elogiaba a la estilista. El hijo de Victroria preguntó muy enojado quién miraba a su prometida. Lucas no tuvo problemas en señalarle que él había hablado con ella, ante lo cual el abogado sintió aun más rabia y le ordenó que se alejara de su prometida. “Con Camila, de lejos, ¿me escuchaste?”, le advirtió.

Rubén no olvida a Sofía

No obstante, en el avance de la teleserie quedó claro que su personalidad celópata no tiene señales de mitigarse. Luego que Ignacio le cuente toda la verdad sobre su origen y el de Mariana a la hermana mayor de las Mardones Nazir, la chica en un principio reacciona muy mal.

Sin embargo, esto también signfica que, al no ser su madre hija de Nadir Nazir, no hay lazo sanguíneo entre ella y el detective. Si bien esto no se los comentan en las escenas del avance, queda claro que hay un respiro entre los antaño enamorados, pues sellan la nueva situación de vida con un romántico beso en los estacionamientos del centro comeracial.

Pero el personaje de Etienne Bobenrieth también se encuentra en el lugar y los ve muy cariñosos. Se le aprecia muy enojado al lado de su camioneta cuando llega la estilista, avisándole que ya pueden irse.

“No puedo. Me salió una reunión, Camila”. El rol de Mónica Echeverría, desconcertada, le insiste en que él le había dicho, cuando su novio la interrumpe. “Pero no puedo. Te podrías haber ido con tu hermana”, le indica molesto.

Evidentemente Rubén aún no olvida a Sofía, pero más aun, también muestra celos con rabia por Camila, confirmando que no hace ningún esfuerzo por resolver sus problemas de celopatía e inseguridades.