Kafkiano: Pedro Pascal fue a exposición de arte inspirada en él, pero no pudo entrar

Pedro Pascal, el actor con más onda de Hollywood, trató de asistir a una exposición de artes visuales que estaba dedicada a su figura, pero no pudo entrar, en una situación de ribetes kafkianos.

Heidi Gentle Burrell, una artista visual de 45 años, presentó una exposición insirada en el actor norteamericano de origen chileno en la Galería Rhodes ubicada en Margate, Reino Unido.

“TDAH hiperfijación y por qué parece que amo a Pedro Pascal”, se titula la colección de obras de Burrell, donde llegó el proagonista de la serie “The Last of Us” junto a Russell Tovey y el ex músico Robert Diament, animadores del podcast Talk Art, según consigna La Cuarta.

“¡Qué increíble es esto!”

No obstante, Pedro no pudo entrar debido a que la exposición se encontraba cerrada los domingos, día en que el intérete acudió a admirar el arte insirado en él. Por cierto, el instante quedó registrado en una fotografía que luego postearon en Instagram.

En tanto, Heidi dio con la foto y la subió a sus respectivas plataformas, en las cuales escribió: “¡Qué increíble es esto! ¡Los encantadores Robert Diament, Russell Tovey y Pedro Pascal afuera de mi exposición en Margate! Gracias por venir y gracias a Talk Art por compartirlo, ¡probablemente es un buen momento para compartir que la segunda parte del show vendrá en septiembre! ¡Más detalles próximamente!”.

Asimismo, la artista comentó al medio Essex al respecto: “¡Estoy un poco destrozada, porque no los vi! Sin embargo, es fantástico para mí, espero que eleve la conversación sobre la neurodivergencia. Siento que estoy ayudando a crear un cambio positivo”.