Karol G prueba con la cumbia y la comparan con Selena Quintanilla: este fue su fabuloso outfit

Karol G está de estreno y es que ya vio luz el nuevo videoclip musical de su tema Mi ex tenía razón, el cual será parte de su nuevo álbum Mañana será bonito (Bichota season).

Aunque oficialmente no ha llegado a los canales promocionales de la colombiana, varias filtraciones en las redes sociales han dejado ver las partes más importantes de esta canción que estaría dirigida hacia su ex, Anuel.

Karol G Instagram: @karolg (Instagram: @karolg)

De hecho, se cree que es una respuesta al tema del boricua llamado Mejor que yo, a quien le suelta contundentes frases como “mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor” y “mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará con él, cómo le digo que no, si me lo hace mejor”.

Sin embargo, la novedad más resaltante de este lanzamiento es que la artista experimentó con otro género musical pocas veces antes explorado por ella, como la cumbia, trayéndole a los fans el recuerdo de la difunta reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

Así fue el outfit de Karol G con el que la compararon con Selena Quintanilla

En las imágenes difundidas a través de plataformas como Twitter, se puede ver a la intérprete de Tusa vestida con jeans ceñidos a su figura pero de caída tipo campana con corte a las caderas, un top blanco asimétrico que dejó ver su abdomen tonificado y un sombrero vaquero muy estiloso.

Karol G le contesta a la canción de Anuel AA “Mejor Que Yo” en su nueva canción “Mi ex tenía razón” pic.twitter.com/wc0vG9Zqls — carloxx iván (@itscarlosivan) August 10, 2023

Su cabello rosado puso el toque moderno, desatando la euforia en los fans que dijeron “me da vibras a Pasión de Gavilanes”, “La bichota modo Selena, me encanta”, “Tan fabulosa como la reina Selena”, “No sé ustedes pero me acordé de Selena Quintanilla”, “La mejor en cualquier género musical”, entre otros comentarios alabando su nueva presentación.