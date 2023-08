“La culpa no es de la mujer, porque si no era ella, iba a ser otra”: Daniela Aránguiz hace un mea culpa tras fuerte polémica con Angie Alvarado

Daniela Aránguiz fue una de las invitadas en el nuevo capítulo de “El Purgatorio”, en donde se refirió a su relación con Jorge Valdivia y todos los problemas alrededor de ella, entre ellos la fuerte polémica con Angie Alvarado.

La modelo realizó un mea culpa en el programa de Canal 13, esto luego de que Ignacio Gutiérrez le preguntara sobre las infidelidades que Mago, la cual una ocurrió mientras ella estaba embarazada en la clínica.

Según recordó Aránguiz, en esa ocasión fue precisamente Ignacio Gutiérres quien le contó quién era la amante de Jorge, en este caso la hija de Anita Alvarado.

“Yo lloré, y recuerdo que saliste del set para llorar conmigo”, valoró Daniela, destacando la actitud del animador.

En ese momento, la exchica “Mekano” se lanzó en contra de Angie. Sin embargo, ahora ve todo diferente y tiene claro que el único culpable es su exmarido.

“La verdad es que yo cometí un error que muchas mujeres cometen (…) yo era muy cabra chica cuando me casé, y uno cuando idealiza la relación, le quieres echar la culpa a todo el mundo. No, esto pasó por culpa de ella”, señaló en el programa.

“Con los años, a los 37 que tengo ahora, me doy cuenta de que la culpa no es de la mujer, porque si no era ella, iba a ser otra, y si no era la otra, iba a ser otra. El tiempo al final me demostró que la Angie fue una víctima de Jorge y de verdad que a ella no le deseo nada mal”, agregó.

Finalmente, Daniela Aránguiz admitió que en ese momento tenía mucha rabia por la situación, por lo que “le quería echar la culpa a alguien, yo estaba muy enamorada. Me casé muy enamorada del papá de mis hijos”, cerró.