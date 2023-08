Los mensajes ocultos en la letra de la nueva canción de Rauw Alejandro para Rosalía, ¿quiere reconquistarla?

Rauw Alejandro volvió a ser el centro de la conversación después que estrenara una nueva canción dirigida hacia su ex, Rosalía, titulada Hayami Hana y con una letra que guarda referencias sobre la española.

Desde llamarla explicítamente “motomami” a hablar de situaciones que solo ellos entienden como la fama, el artista volcó todos sus sentimientos en una pluma y dejó ver que no la está pasando bien durante estas semanas.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rauwalejandroyrosalia (Instagram: @rauwalejandroyrosalia)

Además, descartó nuevamente haberle sido infiel a la cantante, pues durante los primeros días que se dio a conocer su separación fue señalado engañarla con una modelo colombiana durante una de sus giras.

Mensajes ocultos de la nueva canción de Rauw Alejandro para Rosalía

Problemas en la relación

Y sí, con este tema Rauw Alejandro confirma que sus crisis de pareja comenzó por la propia dinámica de ellos y que fue la catalana quien tomó la iniciativa de separarse, pese al dolor que le ocasionaba a ambos.

“Hеmos discutido, me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme. Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme”. — Rauw Alejandro a Rosalía.

El entorno habría dinamitado la ruptura

Otras especulaciones que se han manejado en los últimos días es que Rosalía habría terminado por presiones de su grupo de su trabajo y hasta de su familia, que no aceptaban al intérprete de 2/Catorce. De hecho, él dice que “todo se vuelve más difícil con el tiempo”, lo que daría pie a pensar que factores externos incidieron.

“Pero no to’ las personas están preparada’ pa’ esto. Y no te culpo, la vida que llevamos no es pa’ todo el mundo. La prensa, las redes, presiones de grupo. Estando lejos es más difícil, más fácil juntos. Trabajamos sin parar, ¿pero hasta qué punto?” — Rauw Alejandro a Rosalía.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

Incluso descartó que fuese producto de un amorío con Valeria Duque, la colombiana con la cual se le relacionó días atrás.

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave ‘e mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder” — Rauw Alejandro a Rosalía.

Con el tema, todo parece indicar que la artista estaría pasando por procesos de cambios internos, que habrían exigido darse un tiempo. Aunque él mantiene la esperanza de volverse a juntar, lo que confirma que terminaron de forma amistosa, como indicaron.

“Te desarmaste y arreglarte intenté. Y aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy, pero quiero que sepas que. Tú eres más fuerte de lo que crees” — Rauw Alejandro a Rosalía.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

No fue la única separación

También se ha dicho que Rauw Alejandro y Rosalía ya se habían separado anteriormente, pero en aquel momento no se hizo público. Esto parece confirmarlo el famoso al decir que nuevamente se queda sin ella.