“Me curaba como pi**”: Emeterio Ureta contó que lo pasó increíble en sus vacaciones en Costa Rica

El empresario Emeterio Ureta estuvo de invitado en el último capítulo de “Tal Cual”, en donde tiró la talla y contó diversas anécdotas de su vida. Él habló de su último viaje a Costa Rica con una amiga, quien fue su pareja hace 14 años.

Él pasó 21 días en la paradisíaca locación, donde llegó solo a la casa de un amigo, y al segundo día recibió la llamada de una amiga chilena para contarle que falleció un cercano de él. Su amiga se entusiasmó y lo fue a acompañar en su viaje.

Emeterio señaló que con su fiel petaca, bautizada como “María”, él le echaba un poco de trago a su jugo de naranja, hacía su propio screwdriver (un cocktail de jugo de naranja y vodka), y se ahorró una considerable suma de dinero.

“Llegaba al restaurante y pedía un jugo de naranja”, comenzó contando Emeterio, quien al jugo le colocaba un poco de alcohol para entonar su bebestible.

“Los mozos me miraban raro, después yo me curaba como pico, (se debieron haber preguntado) ‘¿cómo agarró vuelo, arriba de la pelota si puro toma jugo de naranja?’. Me pegaba un pencanzo”, señaló

Su amiga, a quien optó por no nombrar a petición de ella, llegó y se repartieron las cuentas a la mitad. Marlen Olivari le consultó si es que sólo era amistad, y Ureta señaló que no, “hubo cierta intimidad”, reveló. “Habíamos sido novios hace 14 años, fue una repasada”, contó despertando risas en el estudio.