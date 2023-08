“Me dio mucha mucha rabia”: Viviana se está poniendo al día de las cosas que dijo Fran en “Gran Hermano”

La última eliminada de “Gran Hermano”, Viviana Acevedo, se está poniendo al día con lo que sucedió en la casa, mientras ella no estaba presente o no estaba escuchando. Ella estuvo de invitada en el matinal “Algo que decir” de Loops TV, conducido por Rodrigo Gallina y Joaquín Méndez (Pamela Díaz también, pero no estaba presente).

Rodrigo mencionó que en su salida la profesora de educación física tuvo un beso de despedida con Fran, por lo que la exparticipante de “Gran Hermano” aseguró: “he visto varias cosas de Fran también. He visto algunas cosas de la Fran que no me han gustado”.

“Es algo que me molestó mucho, demasiado. Ahora que lo vi afuera, yo estaba dentro de la casa cuando dijo algunas cosas. Cuando salga, si es que se acerca, vamos a conversar y todo. Yo adentro la consideraba una amiga, la considero una amiga todavía”, continuó.

“Me dijo muchas cosas, y después dice otras”

Este tema se retomó después de que Joaquín leyó un comentario de un seguidor del programa, quien afirmó que Fran la utilizó para el juego, y Coni sí la quería.

A esto, Viviana señaló que “yo puedo estar hablando con la Fran, me voy a mi pieza, y la Fran se pone a hablar, no sé, con la Pincoya, y puede decir algo completamente distinto a lo que me dijo a mí. Que es lo que pasó, a mí me dijo muchas cosas, y después dice otras”.

Otra auditora sacó a colación la vez que Fran supuestamente dijo que a Vivi le da asco, y la eliminada dijo que sí se enteró de esa escena. “Me dio mucha mucha rabia. Ella estaba hablando con Lucas, al principio pensé que no era yo (de quien estaba hablando) porque dijo como ‘no me atraen las locas’”, comentó, esto le hizo pensar en un principio que se trataba de Constanza.

“Entonces, después dijo como ‘no, yo conversé con ella, que la quiero como amiga y todo’, y nosotros habíamos conversado en el sillón. Ahí supe que era yo”, cerró.