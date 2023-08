“Me estaban cagando”: Nacho Gutiérrez contó que Fran García-Huidobro fue la única que le dijo que su pareja era infiel

En una nueva edición de ‘El Purgatorio’, Daniela Aránguiz recordó un noble gesto que tuvo Ignacio Gutiérrez con ella mientras estaba pasando por una crisis matrimonial con Jorge Valdivia. En ese momento, el animador contó que la entendía porque una vez pasó por una situación similar.

La confesión de Nacho se dio mientras la modelo se refería a la relación con su exmarido, quien le fue infiel en varias ocasiones y con diversos rostros del mundo del espectáculo como Angie Alvarado y la más reciente fue Maite Orsini.

En la conversación, la modelo recordó cuál de estos engaños fue el que más le dolió, y fue cuando estaba en la clínica con su hijo y se enteró de la noticia a través del animador de Canal 13.

Dicho esto, comentó que Gutiérrez la llamó y le dijo que en un antiguo programa de farándula tenían a la amiga de Angie Alvarado, quien revelaría la relación entre el “Mago” y la hija de la Geisha.

“Yo lloré y esa persona estaba al aire y se fue del set de televisión y lloró conmigo. Y esa persona (apuntó a Nacho). Te quiero agradecer, eso no se me va a olvidar nunca”, reveló Aránguiz en el estelar.

Tras estas palabras, Nacho aprovechó de hacer una reflexión sobre la empatía, puesto que en ese momento se puso en los zapatos de Aránguiz.

“Cuando una persona está en el fango, como estabas tú en ese minuto porque no sé si hay algo peor que la enfermedad de un hijo, es lo que uno debería hacer. Porque alguna vez cuando me pasó a mí, la Fran García Huidobro fue la única que me dijo, que me estaban cagando”, aseveró, sin profundizar más en el hecho.