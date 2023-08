“Me han hecho hueás peores y tú te has quedado callado”: Jorge arremetió contra Constanza en “Gran Hermano” y salió para atrás

Una tensa discusión se vivió durante la última transmisión de “Gran Hermano”, en donde Constanza y Jorge se palabrearon luego de que él se las diera de defensor de Alessia.

Todo habría comenzado luego de el gran desafío que recibió Jennifer (La Pincoya) de parte de la producción, que consistía en convencer a sus compañeros de tirarse a la piscina desnudos y así ganar cigarros, una cena, un video de su familia y subir de 25 a 30 millones el premio final del reality.

La idea era que entre más se sumaran más podían ganar. Sin embargo, solamente la acompañaron algunas personas tales como Rai, Fran, Rubén, Lucas y Coni, por lo que les agregaron un asado para toda la casa.

Tras ganar el desafío, no todos se mostraron contentos ni muy cooperativos, sobre todo Jorge y Trinidad. Una mala cara que continuó cuando Pincoya decidió repartir los cigarros entre quienes la acompañaron a tirarse un piquero.

Este hecho, sacó de sus cabales al Mister Chile, quien ya tiene fama de no reaccionar de la mejor manera a los conflictos y fue directamente a encarar al grupo por no haberle pasado cigarros a Alessia, quien recordemos no ayudó en el desafío.

La discusión

En ese momento, Jorge arremetió en contra de Constanza, aunque fue Jennifer quien repartió los cigarros. La conversación terminó en pelea rápidamente, sobre todo porque la bailarina encontraba insólita la actitud con la que llegó el participante.

“A veces no te entiendo, encuentro nada que ver la actitud que estás teniendo. Me parece que tuvieron una actitud súper negativa, mala onda, malas caras cuando vinimos a hacer la actividad (...) No me parece que tu vengas acá prepotente, y si tu tienes que hablar con alguien es con la Pincoya, es de ella el premio... los trató de convencer y les importó un culo”, le dijo la miembro de la “Familia Lulo”, haciendo alusión a que ellos no quisieron participar.

“Es injusto, no se lo ganó sola (Pincoya el premio), no la llamaron tampoco (A Alessia para darle un cigarro). No se trata de ser justiciero, si te lo hicieran a ti harías lo mismo”, le dijo Jorge a Constanza.

Acto seguido, Constanza se las cantó clarita: “Me han hecho hueas peores y tú te has quedado callado, no me vengas con eso Jorge porque me han hecho hueas y te has quedado callado, no me has venido a defender a mi. Me tiene hasta las hueas esta huea, defienden a los suyos pero cuando le toca a uno y se ensañan con uno, no dicen nada”, cerró.

Finalmente, Francisca reveló que ella le pasó un cigarro a Alessia, por lo que tampoco entendía la actitud que tomó Jorge ante la situación.

Acá puedes revisar el momento: